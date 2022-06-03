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Лукашенко мечтает о союзе России и Евросоюза в противовес США

"Европейская правда"Пятница, 3 июня 2022, 19:50

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости создавать "новый центр влияния" России и Европы в противовес США.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит Zerkalo.io.

Лукашенко выразил уверенность, что европейскую экономику ждет обвал из-за санкций, введенных против России и Беларуси, и похвалил премьера Венгрии Виктора Орбана за то, что по крайней мере он "еще что-то понимает".

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Александр Лукашенко заявил, что США хотят уничтожить Россию и Китай и ослабить ЕС.

"Трамп вообще разрушить решил — оттащил Великобританию, задобрил Польшу. Сейчас этот процесс не просто углубляться начал, а приобретать самые широкие масштабы. Польша, Великобритания взяли в клещи Европу, и эта бедная Европа крутится, вертится... Самый оптимальный вариант для Европы — я уже опытный политик — это единство с Россией и создание огромного центра силы. Технологичный Запад, ресурсная Россия (постсоветское пространство). Ни Америка, ни Китай, никто бы не сравнился", – заявил Лукашенко.

По его мнению, этого до сих пор не произошло только потому, что европейцы "безмозглые" и их "не пускают" США.

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"Здесь и их (Штатов) армия, и ядерные боеголовки. Тут и армия их, тут и ядерные боеголовки. Все здесь. Поэтому у них рычагов достаточно, они держат Европу. Вы же сильны технологически и прочее, ядерная держава Франция, Германия мощная. Да оторвитесь вы, договоритесь с Россией! Россия готова к этому", - сказал Лукашенко.

Недавно Лукашенко размышлял также о "польской угрозе" для Украины и заявлял, что ей якобы еще придется рассчитывать на поддержку России и Беларуси.

Темы: БеларусьЛукашенкоЕСРосcия
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