Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко мечтает о союзе России и Евросоюза в противовес США

"Европейская правда"Пятница, 3 июня 2022, 19:50

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости создавать "новый центр влияния" России и Европы в противовес США.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит Zerkalo.io.

Лукашенко выразил уверенность, что европейскую экономику ждет обвал из-за санкций, введенных против России и Беларуси, и похвалил премьера Венгрии Виктора Орбана за то, что по крайней мере он "еще что-то понимает".

Александр Лукашенко заявил, что США хотят уничтожить Россию и Китай и ослабить ЕС.

"Трамп вообще разрушить решил — оттащил Великобританию, задобрил Польшу. Сейчас этот процесс не просто углубляться начал, а приобретать самые широкие масштабы. Польша, Великобритания взяли в клещи Европу, и эта бедная Европа крутится, вертится... Самый оптимальный вариант для Европы — я уже опытный политик — это единство с Россией и создание огромного центра силы. Технологичный Запад, ресурсная Россия (постсоветское пространство). Ни Америка, ни Китай, никто бы не сравнился", – заявил Лукашенко.

По его мнению, этого до сих пор не произошло только потому, что европейцы "безмозглые" и их "не пускают" США.

"Здесь и их (Штатов) армия, и ядерные боеголовки. Тут и армия их, тут и ядерные боеголовки. Все здесь. Поэтому у них рычагов достаточно, они держат Европу. Вы же сильны технологически и прочее, ядерная держава Франция, Германия мощная. Да оторвитесь вы, договоритесь с Россией! Россия готова к этому", - сказал Лукашенко.

ВИДЕО ДНЯ

Недавно Лукашенко размышлял также о "польской угрозе" для Украины и заявлял, что ей якобы еще придется рассчитывать на поддержку России и Беларуси.

Темы: БеларусьЛукашенкоЕСРосcия
Главное сегодня

Россия может захватить Луганщину в течение следующих двух недель – военные эксперты

Воздушные силы уничтожили более 20 единиц техники и укрепленные позиции врага

Кулеба: Украина готова открыть для экспорта зерна порт Одессы, но есть одно "но"

Путин предлагает Украине вывозить зерно через разрушенный Мариуполь или Беларусь

Арахамия рассказал, когда Украина возобновит переговоры с РФ

дополненоВ ОРДЛО запретили Viber

Все новости...
Беларусь
ЕС ввел санкции против "Беларуськалия" и еще семи компаний
У Лукашенко снова продолжили свои учения на границе с Украиной
Лукашенко заявил генсеку ООН о готовности к транзиту украинского зерна через Беларусь
Последние новости
05:36
Генсек о войне в Украине: "конфликт" активизирует "трехмерный глобальный кризис"
04:58
Новым президентом Албании станет начальник Генштаба
04:08
Россия может захватить Луганщину в течение следующих двух недель – военные эксперты
03:11
Юг: ВСУ уничтожили вражеский состав боеприпасов и 19 захватчиков
02:48
Испуганные оккупационные власти на Херсонщине подтянули "Пионы" – ОК "Юг"
02:15
Канада поддерживает вступление Швеции и Финляндии в НАТО
01:25
Акция протеста в Армении: есть задержанные и 50 госпитализированных
00:48
ПВО сбила 4 крылатых ракеты, запущенных с российской подводной лодки – ОК "Юг"
00:17
Макрон не исключает визита в Киев в ближайшее время
00:10
Воздушные силы уничтожили более 20 единиц техники и укрепленные позиции врага
Все новости...