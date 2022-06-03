На Шри-Ланке арестовали угнанный россиянами самолет: Аэрофлот отменил рейсы на остров
После ареста в аэропорту города Коломбо самолета, которым незаконно завладела Россия, российская госкомпания "Аэрофлот" отменила все рейсы на остров.
Источник: российский медиапроект "Агентство" со ссылкой на комментарий от "Аэрофлота"
Детали: Суд по требованию лизинговой компании наложил арест на самолет, зарегистрированный "Аэрофлотом". Иск в суд направила ирландская компания Celestial Aviation Trading Limited, которая аффилирована с лизингодателем авиасуда GECAS.
Это пассажирский самолет недавно был зарегистртрован на Бермудских островах, и только недавно получил регистрацию в РФ. Он прибыл в аэропорт Коломбо 2 июня.
Российская авиакомпания присвоила этот борт себе после введения в марте санкций против российских авиакомпаний.
Через несколько часов после ареста самолета "Аэрофлот" отменил все рейсы в столицу Шри-Ланки. Журналистам в комментарии причины отмены рейсов не назвали.
На сайте компании нет рейсов на Шри-Ланку до 12 июня включительно. Однако в комментарии журналистам сказали, что отменили все рейсы, намеченные на июнь.
Как сообщает "Агентство", на табло в московском аэропорту "Шереметьево" днем 3 июня был рейс в Коломбо на 23:10, однако сейчас он отсутствует в перечне.
Пока что арест на самолет был наложен до 16 июня.
"Аэрофлот" начал совершать рейсы на Шри-Ланку с начала апреля, трижды в неделю. Вероятно, Шри-Ланка предоставила России уверения, что самолеты арестовывать не будут.
Этот инцидент ставит под сомнение способность российских авиакомпаний летать на украденных самолетах даже в те страны, которые Россия определяет как "дружественные".
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Предыстория:
- В конце февраля власти Европейского Союза приняли решение о полном запрете на поставку и лизинг самолетов, вертолетов и другой авиатехники в РФ, а также их страхование и техобслуживание.
- 14 марта президент РФ Путин подписал закон, разрешающий по решению правительства страны регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге российских компаний. Инициатива направлена на сохранение парка иностранных воздушных судов российских перевозчиков.
- Министр транспорта РФ Виталий Савельев признал, что решение России не отдавать лизинговые самолеты по требованию владельцев является воровством.
- Позже он сообщил, что РФ отказывается возвращать западным лизингодателям более 500 самолетов на сумму 20 миллиардов долларов.
- В марте после введения санкций пассажиропоток российской авиакомпании "Аэрофлот" упал на четверть.