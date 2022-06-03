Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Шри-Ланке арестовали угнанный россиянами самолет: Аэрофлот отменил рейсы на остров

Денис КарловскийПятница, 3 июня 2022, 20:37
На Шри-Ланке арестовали угнанный россиянами самолет: Аэрофлот отменил рейсы на остров
фото иллюстративное: getty images

После ареста в аэропорту города Коломбо самолета, которым незаконно завладела Россия, российская госкомпания "Аэрофлот" отменила все рейсы на остров.

Источник: российский медиапроект "Агентство" со ссылкой на комментарий от "Аэрофлота"

Детали: Суд по требованию лизинговой компании наложил арест на самолет, зарегистрированный "Аэрофлотом". Иск в суд направила ирландская компания Celestial Aviation Trading Limited, которая аффилирована с лизингодателем авиасуда GECAS.

Реклама:

Это пассажирский самолет недавно был зарегистртрован на Бермудских островах, и только недавно получил регистрацию в РФ. Он прибыл в аэропорт Коломбо 2 июня.

Российская авиакомпания присвоила этот борт себе после введения в марте санкций против российских авиакомпаний.

Через несколько часов после ареста самолета "Аэрофлот" отменил все рейсы в столицу Шри-Ланки. Журналистам в комментарии причины отмены рейсов не назвали.

ВИДЕО ДНЯ

На сайте компании нет рейсов на Шри-Ланку до 12 июня включительно. Однако в комментарии журналистам сказали, что отменили все рейсы, намеченные на июнь.

Как сообщает "Агентство", на табло в московском аэропорту "Шереметьево" днем ​​3 июня был рейс в Коломбо на 23:10, однако сейчас он отсутствует в перечне.

Пока что арест на самолет был наложен до 16 июня.

"Аэрофлот" начал совершать рейсы на Шри-Ланку с начала апреля, трижды в неделю. Вероятно, Шри-Ланка предоставила России уверения, что самолеты арестовывать не будут.

Этот инцидент ставит под сомнение способность российских авиакомпаний летать на украденных самолетах даже в те страны, которые Россия определяет как "дружественные".

Читайте также: Летать будут на жигулях: как Россия похоронила свою гражданскую авиацию | Экономическая правда

Предыстория:

  • В конце февраля власти Европейского Союза приняли решение о полном запрете на поставку и лизинг самолетов, вертолетов и другой авиатехники в РФ, а также их страхование и техобслуживание.
  • 14 марта президент РФ Путин подписал закон, разрешающий по решению правительства страны регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге российских компаний. Инициатива направлена ​​на сохранение парка иностранных воздушных судов российских перевозчиков.
  • Министр транспорта РФ Виталий Савельев признал, что решение России не отдавать лизинговые самолеты по требованию владельцев является воровством.
  • Позже он сообщил, что РФ отказывается возвращать западным лизингодателям более 500 самолетов на сумму 20 миллиардов долларов.
  • В марте после введения санкций пассажиропоток российской авиакомпании "Аэрофлот" упал на четверть.

Темы: авиаРосcияШри-Ланкаарест
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
авиа
Авиакатастрофа двух вертолетов: в Полтаве прощаются с погибшими экипажами Ми-8
Появились новые спутниковые снимки уничтоженных Ил-76 под Псковом
Авиакатастрофа двух Ми-8 возле Краматорска: ГБР изучит версии диверсии и сбития врагом
Последние новости
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
Все новости...
Реклама: