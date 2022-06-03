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Кулеба: Украина готова открыть для экспорта зерна порт Одессы, но есть одно "но"

"Европейская правда"Пятница, 3 июня 2022, 21:41

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что одним из препятствий для экспорта украинского урожая через порт Одессы является то, что Россия может воспользоваться этим коридором для нападения на город.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление он опубликовал в своем Twitter.

"Украина готова создать необходимые условия для возобновления экспорта из порта Одессы. Вопрос в том, как гарантировать, что Россия не воспользуется этим торговым путем для того, чтобы атаковать Одессу. Пока гарантий от России нет", - отметил Дмитрий Кулеба.

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Он добавил, что Украина продолжает искать варианты решения совместно с ООН и партнерами.

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Как известно, из-за того, что Украина является одним из крупнейших мировых экспортеров зерна и растительного масла и экспорт осуществлялся преимущественно морем, блокада Россией черноморских портов грозит глобальным ростом цен на эту продукцию и дефицитом в ряде стран Африки и Ближнего Востока.

Украина вместе с партнерами обсуждает возможность создания международной миссии для разблокирования украинского морского экспорта и, как первый шаг, требует от России отвести свои силы в морской акватории вокруг Украины и предоставить гарантии ненападения.

Россия в свою очередь заявляет, что готова пропустить суда с украинским зерном, "если Украина разминирует порты" и в обмен на снятие западных санкций. США и Британия уже заявили, что не намерены рассматривать такие уступки.

Президент Франции Эммануэль Макрон в последнем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным предложил проголосовать в ООН резолюцию по снятию российской блокады с Одессы.

Со своей стороны самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил генсеку ООН, что готов предоставить "зерновой коридор" через Беларусь в порты стран Балтии, если в этих портах разрешат загружать и белорусские товары.

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