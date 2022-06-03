Воздушная тревога объявлена почти по всей Украине
Пятница, 3 июня 2022, 22:45
В пятницу вечером почти по всей Украине объявлена воздушная тревога.
Источник: alerts.in.ua, Суспільне
Детали: По состоянию на 22:40 воздушная тревога объявлена во всех областях, кроме Херсонской области, большая часть которой оккупирована российскими войсками, и оккупированного Крыма.
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Воздушная тревога указывает на опасность ракетных ударов. Власти рекомендуют на это время перейти в укрытие.
Как сообщает Суспільне, жители северных районов Харькова и Дергачей сообщают о звуках взрывов.