Воздушная тревога объявлена почти по всей Украине

В пятницу вечером почти по всей Украине объявлена воздушная тревога.

Источник: alerts.in.ua, Суспільне

Детали: По состоянию на 22:40 воздушная тревога объявлена во всех областях, кроме Херсонской области, большая часть которой оккупирована российскими войсками, и оккупированного Крыма.

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Воздушная тревога указывает на опасность ракетных ударов. Власти рекомендуют на это время перейти в укрытие.

Как сообщает Суспільне, жители северных районов Харькова и Дергачей сообщают о звуках взрывов.