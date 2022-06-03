Стефанчук встретился со Штайнмайером и призвал поддержать европейскую Украину

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и призвал поддержать европейские стремления Украины.

Об этом сообщает пресс-служба парламента, пишет "Европейская правда".

"Господин президент, все изменения в этом мире делают мечтатели и фанаты. Поэтому я хочу спросить вас: назовите мне еще одну страну кандидата в ЕС, поддержка к членству которой в этой стране достигает 91%? И этих 91% не потому, что у нас война, а потому что мы кладем свои жизни за ценности и принципы ЕС", — заверил Стефанчук.

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При этом спикер отметил, что не просит какого-либо привилегированного статуса для Украины, а хочет юридического признания по заслугам украинского народа на пути к евроинтеграции.

"Мы четко понимаем, что статус кандидата – это не статус члена. Мы готовы после получения этого статуса упорно работать, фанатично работать над усовершенствованием нашей страны, над приведением ее в соответствие Копенгагенским критериям. Сделать все для того чтобы Украина не была бедным родственником, а была полноценным членом ЕС", — сказал он.

Президент Германии в свою очередь подчеркнул, что для него и правительства очевидно, что Украина находится в особой ситуации.

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"Идет война. И это значит, что мы должны найти для Украины особое решение. Потому что ситуация совершенно особенная. И эту формулировку должна внести Европейская комиссия", — сказал Штайнмайер.

Стефанчук в Берлин также встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлине и призвал его увеличить военную поддержку Киева.

Штайнмайер заявил, что хотел бы посетить Украину, но в краткосрочной перспективе такой визит пока не планируется.