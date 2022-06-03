С пленными "азовцами" коммуницируют разведчики – Монастырский
Пятница, 3 июня 2022, 23:34
Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что коммуникацию с пленными бойцами полка "Азов", которые защищали Мариуполь, осуществляют украинские разведчики.
Источник: Монастырский в эфире телемарафона, сообщает МВД
Прямая речь: "Сегодня коммуникацию с парнями осуществляют наши разведчики из Главного управления разведки Минобороны.
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Именно через них мы узнаем больше информации: об условиях содержания, питания и возможностях их освобождения".
Детали: "Мы все знаем, что все они окажутся здесь, в Киеве, и мы делаем для этого все возможное", - заверил министр.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Мариуполь был заблокирован российскими войсками 1 марта. С конца апреля защитники Мариуполя были заблокированы на заводе "Азовсталь". Мирных жителей эвакуировали в начале мая, но все варианты эвакуации бойцов Россия отбрасывала долгое время.
- 16 мая россияне заявили, что договорились с украинскими защитниками о вывозе раненых бойцов на оккупированную территорию, а в ночь на 17 мая в Генштабе ВСУ заявили, что гарнизон "Мариуполь" выполнил боевую задачу и теперь у командиров есть приказ сохранить жизнь личного состава.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что защитники Мариуполя должны быть освобождены по процедуре обмена и возвращены домой. В России не исключали обмен, но некоторые оккупанты хотят судилища для них.
- 20 мая Минобороны РФ заявило, что все бойцы уже выведены и что с 16 мая из бункеров вышли 2 439 человек, которых россияне считают военнопленными.
- Родные защитников Мариуполи 30 мая заявили, что ничего не знают об их состоянии и условиях содержания.