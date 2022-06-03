С пленными "азовцами" коммуницируют разведчики – Монастырский

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что коммуникацию с пленными бойцами полка "Азов", которые защищали Мариуполь, осуществляют украинские разведчики.

Источник: Монастырский в эфире телемарафона, сообщает МВД

Прямая речь: "Сегодня коммуникацию с парнями осуществляют наши разведчики из Главного управления разведки Минобороны.

Именно через них мы узнаем больше информации: об условиях содержания, питания и возможностях их освобождения".

Детали: "Мы все знаем, что все они окажутся здесь, в Киеве, и мы делаем для этого все возможное", - заверил министр.

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