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Бельгия прекращает выдачу туристических виз россиянам

"Европейская правда"Четверг, 30 июня 2022, 09:16

Консульство Бельгии в России прекращает выдачу краткосрочных виз, в том числе туристических, с 1 июля.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на оператора визовых центров VFS Global.

С июля визовый центр Бельгии в РФ будет принимать заявления только на студенческие, рабочие визы, а также на визы для воссоединения семьи.

Ранее визовый центр Греции приостановил прием документов на визы у граждан России. Консульства Греции в Москве, Петербурге и Новороссийске не рассматривают заявления с 27 июня.

Правительство Чехии временно приостановило выдачу виз и разрешений на проживание гражданам России и Беларуси. Решение будет действовать до марта 2023 года.

Кроме того, посольство Дании в Москве в конце мая приостановило прием заявлений в России на получение краткосрочных виз и вида на жительство, за исключением официальных визитов.

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Темы: БельгияРосcиявизы
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