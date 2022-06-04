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Юг: ВСУ уничтожили вражеский состав боеприпасов и 19 захватчиков

Ольга ГлущенкоСуббота, 4 июня 2022, 03:11
Юг: ВСУ уничтожили вражеский состав боеприпасов и 19 захватчиков
украинские военные, фото: ОК Юг

На южных рубежах защиты украинские военные уничтожили склад боеприпасов, 19 захватчиков, гаубицу и самоходные пушки врага.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Не преуспевая в продвижении на суше, враг нанес воздушный удар парой вертолетов Ка-52 по нашим позициям. Потерь нет".

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Детали: Украинские Воздушные силы двумя Су-25 атаковали скопления противника под Ивановкой Херсонской области. Авиация ВСУ нанесла еще два удара по скоплению противника в районе Солдатского и Давыдова Брода.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями сил обороны в ходе выполнения огневых задач уничтожены 19 захватчиков, гаубица "Мста-Б", 3 самоходных орудия "Гиацинт-С" и состав боеприпасов, остальные потери уточняются.

Темы: войнаВооруженные силы
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