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Новым президентом Албании станет начальник Генштаба

"Европейская правда"Суббота, 4 июня 2022, 04:58
фото: twitter ЕП

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил в пятницу, что его партия выбрала министра обороны страны новым президентом после того, как не смогла выбрать единого кандидата с оппозицией.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Генерал-майор Байрам Бегай стал главой Генерального штаба албанских вооруженных сил в 2020 году после того, как занимал различные должности в армии, в основном в области медицины.

Рама сказал, что его партия обсудила 26 имен, но в конце концов решила, что "Бегай - подходящий человек для того, чтобы быть президентом Албании в течение следующих пяти лет".

Избрать нового президента не удалось ранее в течение трех туров, в которых необходимо набрать три пятых голосов в парламенте из 140 депутатов.

В последних двух турах необходимо простое большинство, а у партии Рамы есть 74 голоса. Ожидается, что парламент соберется в субботу вечером, чтобы проголосовать за нового главу страны.

Роль президента в Албании во многом символическая, хотя он и имеет некоторые полномочия в отношении судебной системы и вооруженных сил. Албания стала членом НАТО в 2009 году.

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Темы: Албания
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