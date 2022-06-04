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Генсек ООН о войне в Украине: "конфликт" активизирует "трехмерный глобальный кризис"

Ольга ГлущенкоСуббота, 4 июня 2022, 05:36
Генсек ООН о войне в Украине: конфликт активизирует трехмерный глобальный кризис
Гутерреш, фото: peacekeeping.un.org

Генсек ООН заявил, что война в Украине создает "трехмерный глобальный кризис", однако продолжил называть войну конфликтом.

Источник: заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша по поводу 100 дней начавшегося Путиным войны в Украине

Прямая речь: "Конфликт уже унес тысячи жизней, повлек за собой невыразимые разрушения, переместил миллионы людей, привел к недопустимым нарушениям прав человека и активизирует трехмерный глобальный кризис – продовольственный, энергетический и финансовый – который бьет по наиболее уязвимым странам и экономике".

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"…я снова призываю немедленно прекратить насилие, обеспечить беспрепятственный гуманитарный коридор ко всем нуждающимся, безопасную эвакуацию мирных жителей, попавших в ловушку в районах боевых действий, а также срочную защиту гражданского населения и соблюдение прав человека в соответствии с международными нормами ".

Детали: Гутерреш заверил, что ООН с первых дней "поддерживала народ Украины в преодолении гуманитарных последствий конфликта".

Генсек добавил, что "разрешение этого конфликта нуждается в переговорах и диалоге" и что ООН "готова поддержать все такие усилия".

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Темы: ООНвойна
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