Сводка: на Славянском направлении враг понес потери, на Бахмутском – отступил

Враг на Славянском направлении вел наступление и штурмовые действия, но понес потери, на Бахмутском потерпел огневое поражение от украинских подразделений и отошел.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На Северском направлении с целью усиления определенных участков границы и сковывания действий наших войск враг продолжает удерживать подразделения вооруженных сил РФ в приграничных районах Брянской и Курской областей.

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На Слобожанском направлении продолжаются боевые действия. В направлении населенного пункта Шиповато отмечено перемещение колонны техники с горючим и боеприпасами. В обратном направлении осуществляется эвакуация поврежденного вооружения и военной техники (до 100 единиц).

На Харьковском направлении основные усилия оккупантов сосредоточены на содержании занятых рубежей. Продолжается интенсивное огневое влияние на подразделения Сил обороны в районах населенных пунктов Глубокое, Русские Тишки, Старый Салтов и Черкасские Тишки. Враг нанес ракетный удар по объекту транспортной инфраструктуры в районе населенного пункта Мохнач.

На Славянском направлении с целью снижения боевого потенциала украинских войск противник совершал артиллерийские обстрелы населенных пунктов Грушуваха, Татьяновка и Дубровно. Проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Богородичное, успеха не имел. Вел безуспешное наступление в направлении населенного пункта Вернополья, понес потери.

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На Донецком направлении враг обстреливает позиции ВСУ вдоль всей линии соприкосновения с минометами, ствольной и реактивной артиллерией. Использует оперативно-тактическую и армейскую авиацию.

Основные усилия сосредоточены на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

При поддержке артиллерии враг ведет штурмовые действия в населенном пункте Северодонецк, усилил группировку за счет мобилизационного резерва 2-го армейского корпуса, в городе продолжаются бои.

Оккупанты вели наступление в направлении населенного пункта Устиновка, успеха не имели.

На Бахмутском направлении при поддержке артиллерии враг ведет наступление, успеха нет, по результатам огневого поражения от украинских подразделений отошел.

На Авдеевском и Кураховском направлениях противник ведет сковывающие и отвлекающие действия.

На Лиманском направлении, в районе населенного пункта Старый Караван, оккупанты пытаются взять под контроль участок левого берега реки Северский Донец.

Темп продвижения вражеских подразделений во время боевых действий в Донецком направлении низкий, что обусловлено физическим истощением личного состава и низким морально-психологическим состоянием.

На Южнобужском направлении противник ведет позиционную оборону и пытается производить огненное поражение подразделений ВСУ.