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На Запорожье оккупанты обстреляли Гуляйполе из РСЗО

Ольга ГлущенкоСуббота, 4 июня 2022, 07:44
разрушения в Гуляйполе, фото: Запорожская ОВА

В Запорожской области российские захватчики обстреливают гражданские инфраструктуры, в том числе открыли огонь из РСЗО по городу Гуляйполе.

Источник: Запорожская военная администрация

Детали: Враг нанес авиационный удар в районе Каменского. Украинские защитники отвечали огневыми ударами.

Основные силы и средства захватчики продолжают сосредоточиваться в районах Орехова, Гуляйполя и Великой Новоселки Донецкой области, усилили свои подразделения в районе Васильевки.

Кроме того, захватчики произвели обстрел из РСЗО по гражданской инфраструктуре и мирным домохозяйствам Гуляйполи, а также из артиллерии – сел Преображенка и Успеновка.

В результате российских артиллерийских ударов было повреждено около одиннадцати домов и два магазина.

Также враг обстреливал позиции подразделений ВСУ вдоль линии соприкосновения со всех видов вооружения в районе населенных пунктов: Млиновка, Затишье, Малая Токмачка, Полтавка, Новополь, Ольговское, Времовка, Зеленый Гай, Гуляйпольское, Красное, Гуляйполе, Орехов, и Волшебное.

ВИДЕО ДНЯ

На временно занятых противником территориях россияне продолжают заниматься мародерством.

В г. Бердянск с территории нефтебазы оккупанты украли автомобиль "ГАЗ", а в с. Богатырь Мелитопольского района и Пологах - "Mitsubishi Lancer", "Ford Kuga" и грузовик "МАЗ".

В Мелитополе захватчики угнали сельскохозяйственную технику – 6 почвообрабатывающих комбинированных агрегатов Carier.

Военнослужащие Сил обороны в Запорожском направлении продолжают ведение оборонной операции.

За прошедшие сутки ВСУ уничтожили: 20 человек личного состава противника (14 – ранили); 1 танк; одну боевую бронированную машину; 17 единиц автомобильной техники.

Также уничтожен один наблюдательный пункт россиян, горели два вражеских состава боеприпасов и грузовой автомобиль с боекомплектом в Пологах.

Темы: Запорожская областьвойна
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