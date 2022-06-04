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Россияне несут потери, но усиливаются и снова штурмуют Северодонецк – Гайдай

Ирина БалачукСуббота, 4 июня 2022, 07:59
ФОТО С TELEGRAM ГАЙДАЯ 

Российские военные продолжают штурмовать Северодонецк, несмотря на то, что несут потери, бои на улицах города продолжаются; в Горской общине в результате обстрелов погибли четыре человека.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Есть раненые в Северодонецке, где россияне несут потери, усиливаются, но продолжают штурмовать город. Еще раз пытались отрезать населенный пункт, обстреляв еще один мост.

Относительно ситуации на фронте – бои на улицах Северодонецка продолжаются. Россияне получили усиление за счет мобилизационного резерва 2-го армейского корпуса". 

 
Фото с telegram Гайдая 

Детали: По словам Гайдая, в городе Горское 3 июня от обстрелов российской армией погибла мать с ребенком, еще один человек погиб в Золотом.

Также стало известно о погибшем три дня назад жителе Горского.

За сутки в Северодонецке и Лисичанске оккупанты повредили по меньшей мере по 6 многоэтажек. В Горском – 8 домов, в Новоивановке – 7, во Врубовке – 6. Есть разрушение жилого фонда в Метелкино.  

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Фото с telegram Гайдая 

Россияне пытались наступать в направлении Устиновки, но успеха не имели.

За минувшие сутки защитники отбили 9 атак врага, уничтожили 1 танк, 1 артиллерийскую систему, 6 боевых бронированных машин, 2 специальных бронированных автомобиля и 3 единицы автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны сбили крылатую ракету, тактический разведывательный БПлА "Элерон" и два БПлА типа "Орлан-10".

Темы: Луганская областьвойнаСеверодонецк
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