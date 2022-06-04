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Запад проводит регулярные встречи по разработке условий прекращения огня в Украине – СМИ

"Европейская правда"Суббота, 4 июня 2022, 08:33

США и их союзники снова делают упор на необходимость урегулирования путем переговоров для прекращения войны в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.

В последние недели официальные лица США регулярно встречались со своими британскими и европейскими коллегами, чтобы обсудить потенциальные рамки для прекращения огня и войны путем переговоров.

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По данным источников, среди тем был план по четырем пунктам, предложенный Италией в конце прошлого месяца.

Эта схема предусматривает обязательства Украины к нейтралитету НАТО в обмен на определенные гарантии безопасности и переговоры между Украиной и Россией относительно будущего Крыма и Донбасса.

Украина не принимает непосредственного участия в этих дискуссиях, несмотря на обязательства США о "ничем в отношении Украины без Украины".

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Американские и украинские официальные лица заявляют, что США не давят на Украину, чтобы она согласилась на определенный план или села за стол переговоров с россиянами.

Американские и западные чиновники говорят CNN, что беспокоится, что если россияне и украинцы не вернутся к столу переговоров и не достигнут соглашения, война затянется – потенциально на годы.

Неясно, превратятся ли эти дискуссии в настоящие переговоры об урегулировании. Администрация Байдена все еще не видит реальной перспективы для каких-либо дипломатических прорывов или прекращения огня в ближайшее время, и два чиновника НАТО заявили, что альянс не видит желания вести переговоры с украинской стороны – отчасти потому, что жестокая кампания бомбардировок России и многочисленные нарушения прав человека уничтожили общественную поддержку любых уступок России.

По словам чиновников, Москва тоже мало заинтересована в серьезных переговорах. Сейчас Украина сосредоточена на обеспечении военного превосходства на востоке и юге, чтобы поставить себя на более высокую позицию на переговорах, отмечают источники.

"Мы можем предложить любые планы, но вряд ли Киев пойдет на что-то, что предполагает уступки по территории на данный момент", – сказал один из чиновников.

Темы: войнаСШАЕС
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