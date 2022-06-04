В МВД напомнили, какие данные об оккупантах нужны ВСУ

Министерство внутренних дел подчеркнуло, что украинцы, которые передают данные об оккупантах, очень помогают Вооруженным силам, сейчас защитникам необходима информация по 9 областям и Крыму.

Источник: МВД в Telegram

Дословно МВД: "Уже 100-й день войны мы приближаем Украину к победе. Спасибо каждому, кто присылает информацию об оккупантах в чатбот еВорог! Каждое ваше сообщение важно".

Детали: Сейчас ВСУ очень нужна информация в следующих областях:

Харьковской,

Донецкой,

Луганской,

Запорожский,

Херсонской,

Николаевской,

Одесской,

Черниговская,

Сумской,

АР Крым.

В МВД просят всех, кто проживает в этих областях, или имеет там друзей или родных – присылать фото и видео, или хотя бы детальное текстовое описание в чатбот https://t.me/evorog_bot.

Предыстория:

В начале марта в Минцифре создали чатбот еВорог, с помощью которого украинцы могут сообщить о передвижении оккупанта или его вражеской техники.

Также в марте СБУ сообщала, что чат-боты работают. В качестве примера служба приводила то, что с помощью одного из чат-ботов только за одну ночь в одном месте защитники уничтожили около 500 единиц техники оккупантов.