В МВД напомнили, какие данные об оккупантах нужны ВСУ

Министерство внутренних дел подчеркнуло, что украинцы, которые передают данные об оккупантах, очень помогают Вооруженным силам, сейчас защитникам необходима информация по 9 областям и Крыму.

Источник: МВД в Telegram

Дословно МВД: "Уже 100-й день войны мы приближаем Украину к победе. Спасибо каждому, кто присылает информацию об оккупантах в чатбот еВорог! Каждое ваше сообщение важно".

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Детали: Сейчас ВСУ очень нужна информация в следующих областях:

Харьковской,

Донецкой,

Луганской,

Запорожский,

Херсонской,

Николаевской,

Одесской,

Черниговская,

Сумской,

АР Крым.

В МВД просят всех, кто проживает в этих областях, или имеет там друзей или родных – присылать фото и видео, или хотя бы детальное текстовое описание в чатбот https://t.me/evorog_bot.

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