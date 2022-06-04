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Зеленский призвал американские города разорвать отношения с Россией

Ирина БалачукСуббота, 4 июня 2022, 10:03
Владимир Зеленский. Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский призвал американские города разорвать побратимства с российскими городами, чтобы Россия не могла пользоваться никакими связями со свободным миром.

Источник: Зеленский во время видеообращения к участникам 90-й ежегодной Конференции мэров США

Прямая речь Зеленского: "Мы – украинцы и американцы – одинаково понимаем опасность тирании. Мир видел разные тирании… И все их объединяет то, что они презирают права и свободы обычных людей. Тираны не признают права и свободы местного самоуправления. И обычно именно свободные люди в городах, выбирающие все же свободу, ставят точку в истории тиранов.

И чтобы поставить такую ​​точку, нужно не разрешать тиранам пользоваться связями со свободным миром. Никакими связями".

Детали: Зеленский напомнил, что до сих пор десятки американских городов сохраняют так называемое побратимство с городами России. В частности, Чикаго с Москвой, Джексонвилл с Мурманском, Сан-Диего с Владивостоком. По его словам, эти связи США не дают ничего, но России они позволяют говорить, что она, даже после начала большой войны, не изолирована.

Президент напомнил, что Россия жестоко уничтожает целые города в Украине – за 100 дней войны оккупанты выпустили по мирным населенным пунктам почти 2,5 тысячи разных ракет.

Зеленский отметил, что одни из самых смертоносных российских ракет разработаны и производятся в Екатеринбурге, который до сих пор является побратимом города Сан-Хосе.

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А одной из российских бригад, совершавшей зверства в Буче, была бригада из Хабаровского края России. Его столица – город Хабаровск – до сих пор является побратимом американского Портленда.

Зеленский выразил уверенность, что Украина сможет защитить свободу и тирания непременно проиграет.

"Призывайте давить на Россию еще больше. Не помогайте ей оправдывать себя. Не храните связи с ней. И прошу, пожалуйста, не разрешайте тем, кто стал убийцами, называть вас своими побратимами.

Помогайте Украине. Помогайте еще больше. Участвуйте в восстановлении наших городов, наших общин, которые освобождены от оккупантов", – подытожил Зеленский.

Темы: УкраинавойнаЗеленскийСША
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