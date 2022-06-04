В результате столкновения поездов в Словакии пострадали десятки человек

У словацкого города Врутки локомотив врезался в пассажирский поезд, пострадали десятки человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Aktuality.

"В настоящее время чрезвычайные службы разбираются с железнодорожной аварией, которая произошла на линии в направлении Жилина - Врутки. По прибытии на место происшествия было обнаружено, что локомотив столкнулся с припаркованным пассажирским поездом", - рассказала Катарина Крижанова из президиума Пожарно-спасательного корпуса. На место события прибыли два эвакуационных автобуса.

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К моменту аварии в поезде было около 100 человек. Всего в результате инцидента ранения получили 50 человек.

Министерство здравоохранения Словакии сообщает, что 11 бригад экстренной медицинской помощи на месте происшествия оказали помощь и обследовали в общей сложности 74 пациента, из которых 34 были доставлены в больницы Мартина, Жилины, Ружомберока, Долного Кубина и Поважской Быстрицы.

"Пассажиры, которые мы лечили, во время аварии получили преимущественно ушибы живота и грудной клетки, один из пациентов получил простой перелом. Мы также оказали помощь одному из машинистов, получившему сотрясение мозга", – рассказали в Университетской больнице Жилины.

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Причины аварии выясняются.

Напомним, по меньшей мере четыре человека погибли в результате крушения поезда возле города Гармиш-Партенкирхен в немецкой федеральной земле Бавария.