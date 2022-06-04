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Британская разведка объяснила тактически успехы РФ на Донбассе: сменили тактику

"Европейская правда"Суббота, 4 июня 2022, 10:33

Британская разведка считает объединение авиационных и артиллерийских ударов ключевым фактором последних тактических успехов РФ на востоке Украины.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии, сообщает "Европейская правда".

В обзоре отмечается, что российская активность в воздухе остается высокой над Донбассом, российская авиация наносит удары как управляемыми, так и неуправляемыми боеприпасами.

"Неспособность России подавить или уничтожить украинские стратегические системы противовоздушной обороны в первые дни конфликта ограничила ее способность оказывать тактическую воздушную поддержку наземным маневрам, что способствовало провалу продвижения на Киев", - напоминают в Минобороны Британии.

В дальнейшем российская воздушная деятельность в большинстве своем ограничивалась ударами с использованием крылатых ракет воздушного и надводного запуска, чтобы воспрепятствовать перемещению украинских подкреплений и припасов.

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Однако, как отмечает британская разведка, сами по себе эти удары не оказали существенного влияния на конфликт, и в результате российские запасы высокоточных управляемых ракет, вероятно, значительно иссякли.

"С перемещением оперативного фокуса на Донбасс Россия смогла увеличить использование тактической авиации для поддержки своего ползучего продвижения, совмещая авиаудары и массированный артиллерийский огонь. Совместное применение авиационных и артиллерийских ударов явилось ключевым фактором последних тактических успехов России в регионе" - говорится в обзоре.

В то же время, как утверждают в Минобороны Британии, широкое использование неуправляемых боеприпасов привело к повсеместному разрушению населенных пунктов на Донбассе и почти наверняка повлекло за собой значительные побочные убытки и жертвы среди мирного населения.

Темы: войнаДонбассВеликобританияразведка
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