Британская разведка объяснила тактически успехы РФ на Донбассе: сменили тактику

Британская разведка считает объединение авиационных и артиллерийских ударов ключевым фактором последних тактических успехов РФ на востоке Украины.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии, сообщает "Европейская правда".

В обзоре отмечается, что российская активность в воздухе остается высокой над Донбассом, российская авиация наносит удары как управляемыми, так и неуправляемыми боеприпасами.

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Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 4 June 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/3W92EWHUmh — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 4, 2022

"Неспособность России подавить или уничтожить украинские стратегические системы противовоздушной обороны в первые дни конфликта ограничила ее способность оказывать тактическую воздушную поддержку наземным маневрам, что способствовало провалу продвижения на Киев", - напоминают в Минобороны Британии.

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В дальнейшем российская воздушная деятельность в большинстве своем ограничивалась ударами с использованием крылатых ракет воздушного и надводного запуска, чтобы воспрепятствовать перемещению украинских подкреплений и припасов.

Однако, как отмечает британская разведка, сами по себе эти удары не оказали существенного влияния на конфликт, и в результате российские запасы высокоточных управляемых ракет, вероятно, значительно иссякли.

"С перемещением оперативного фокуса на Донбасс Россия смогла увеличить использование тактической авиации для поддержки своего ползучего продвижения, совмещая авиаудары и массированный артиллерийский огонь. Совместное применение авиационных и артиллерийских ударов явилось ключевым фактором последних тактических успехов России в регионе" - говорится в обзоре.

В то же время, как утверждают в Минобороны Британии, широкое использование неуправляемых боеприпасов привело к повсеместному разрушению населенных пунктов на Донбассе и почти наверняка повлекло за собой значительные побочные убытки и жертвы среди мирного населения.