Британская разведка объяснила тактически успехы РФ на Донбассе: сменили тактику

Британская разведка считает объединение авиационных и артиллерийских ударов ключевым фактором последних тактических успехов РФ на востоке Украины.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии, сообщает "Европейская правда".

В обзоре отмечается, что российская активность в воздухе остается высокой над Донбассом, российская авиация наносит удары как управляемыми, так и неуправляемыми боеприпасами.

Реклама:

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 4 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/0aOZJCGvVJ



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/3W92EWHUmh