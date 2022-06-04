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Зеленский призвал присоединяться к United24, чтобы восстановить Украину

Ирина БалачукСуббота, 4 июня 2022, 10:54
Зеленский призвал присоединяться к United24, чтобы восстановить Украину
Владимир Зеленский. Фото ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на презентации платформы United24 в Вашингтоне и призвал благотворителей помочь восстановить Украину, пострадавшую от российской агрессии.

Источник: Зеленский во время видеопрезентации United24

Прямая речь Зеленского: "Российская армия очень жестока. Она пытается не только убить как можно больше людей, но и разрушить всю инфраструктуру, необходимую для жизни.

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Мосты и дороги, дома и больницы, школы и предприятия. Выжженные города, целенаправленно уничтоженные ракетами университеты и роддома. Руины – это то, что остается после российских военных".

Детали: Президент подчеркнул, что украинцам нужно куда-то возвращаться "уже сейчас, уже сегодня", поэтому он инициировал создание специальной платформы – United24 по сбору пожертвований в поддержку Украины.

По словам Зеленского, благотворители сами могут выбрать, куда пойдут их средства – на восстановление моста в Ирпене, фото которого облетело весь мир, на покупку медицинского оборудования или на другие цели, а их "имена навсегда останутся в истории Украины, истории защиты свободы и демократии".

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Для справки: United24 – это фандрейзинговая платформа, задача которой – стать главным окном для сбора пожертвований в поддержку Украины.

United24 собирает деньги на самые главные нужды по трем направлениям: оборона и разминирование, медицинская помощь и восстановление Украины.

Средства поступают на счета Нацбанка.

По состоянию на 4 июня через платформу было собрано $51 330 630.

Потрачено с 5 мая по 3 июня на оборону и разминирование $37 532 174, на гуманитарную и медицинскую помощь – $906 856. Текущий баланс United24 – $3 714 597.

Темы: ЗеленскийУкраинавойнаденьги
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