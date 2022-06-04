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Глава "Корпорации монстров" заявила, что СБУ открыла производство против фонда. Спецслужба прокомментировала

Ирина БалачукСуббота, 4 июня 2022, 16:09
Екатерина Ножевникова. Фото с Facebook

Глава одесского благотворительного фонда "Корпорация Монстров" Екатерина Ножевникова заявила, что СБУ открыла производство против фонда.

Источник: Ножевникова в Facebook, пресс-центр СБУ в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Ножевниковой: "Сто дней войны. Хотела написать пост о том, сколько было сделано благодаря всем вам. Выложить видео ребят с фронта с такими тёплыми словами в наш адрес, что мы реально плачем. Рассказать о том, как фонд растёт… Я хотела выложить цифры о потраченных десятках миллионов гривен… Но вечером опять прозвучал звонок.

На фонд "Корпорация Монстров" открыто дело в СБУ. Я услышала это ещё недели две назад и подумала "да ну бред". А сегодня получила информацию ещё из одного источника".

Детали: По словам Ножевниковой, это происходит при том, что 2 недели в фонде работает аудит Министерства обороны по ее приглашению. Она отметила, что дала доступ ко всем документам – кому и что передавал фонд, и предложила этот доступ также ОК "ЮГ" и ВМС.

По словам Ножевниковой, "также штормят и ребят военных – вызывая на допросы, разговоры и определяя, кто и как работает с волонтёрами и фондами".

Она добавила, что фонд работал в регионе с 10 июня 2014 года по сей день.

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"Ни единого раза мы не дал повода сомневаться в нашей работе и в нашей преданности этой стране. Но кто-то решил иначе… Грустно, и немного стыдно за происходящее… Официально приглашаю все заинтересованные службы – двери открыты. Приходите. И приводите хоть все Отделение (с). Готова проходить любые проверки, внутренние, встречные и так далее (даже считаю это нужным делом), но просто так марать своё имя и имя фонда не дам", – подытожила Ножевникова.

Украинская правда обратилась за комментарием в СБУ.

Обновлено: В Службе безопасности Украины заверили УП, что действуют исключительно в правовом поле, проверяют информацию и реагируют на сигналы. По словам спецслужбы, "организациям, не осуществлявшим противоправную деятельность, нечего волноваться".

Дословно пресс-служба: "СБУ проводит системную борьбу со злоупотреблениями при распределении гуманитарной помощи. Ведь в условиях войны, когда наши защитники как никогда нуждаются в поддержке, любые "схемы" должны обнаруживаться и блокироваться как можно быстрее.

Поэтому мы реагируем на каждый полученный сигнал и проверяем информацию по всей Украине – безотносительно к должностям злоумышленников и статусу их организаций. О результатах такой работы СБУ регулярно уведомляет общество.

Учитывая нормы Уголовно-процессуального кодекса, мы не можем обнародовать конкретные фамилии и названия до приговора суда. Но подчеркиваем, что работаем только в правовом поле. Поэтому у организаций, не осуществлявших противоправную деятельность, нет оснований для волнения".

Темы: ОдессаблаготворительностьСБУ
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