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Россияне обвинили ВСУ в "обстреле" Брянской области, якобы есть раненный

Роман ПетренкоСуббота, 4 июня 2022, 14:52
фото иллюстративное, село в брянской области с прошлого "обстрела"

Губернатор российской Брянской области Александр Богомаз заявил, что Вооруженные силы якобы обстреляли деревню и подожгли две хаты. 

Источник: Богомаз в Telegram

Прямая речь Богомаза: "Сегодня (4 июня – ред.) ВСУ обстреляли село Случевск Погарского района.

В результате попадания снарядов произошло возгорание двух домов. Среди жителей есть один пострадавший — мужчина получил легкое осколочное ранение.

Детали: Сейчас он якобы в больнице.

Напомним: Россия заявила, что Украина обстреляла Климовский район Брянской области, погибших нет.

Темы: Росcияпропагандавойна
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