Россияне обвинили ВСУ в "обстреле" Брянской области, якобы есть раненный
Суббота, 4 июня 2022, 14:52
Губернатор российской Брянской области Александр Богомаз заявил, что Вооруженные силы якобы обстреляли деревню и подожгли две хаты.
Источник: Богомаз в Telegram
Прямая речь Богомаза: "Сегодня (4 июня – ред.) ВСУ обстреляли село Случевск Погарского района.
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В результате попадания снарядов произошло возгорание двух домов. Среди жителей есть один пострадавший — мужчина получил легкое осколочное ранение.
Детали: Сейчас он якобы в больнице.
Напомним: Россия заявила, что Украина обстреляла Климовский район Брянской области, погибших нет.
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