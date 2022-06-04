Россияне обвинили ВСУ в "обстреле" Брянской области, якобы есть раненный

фото иллюстративное, село в брянской области с прошлого "обстрела"

Губернатор российской Брянской области Александр Богомаз заявил, что Вооруженные силы якобы обстреляли деревню и подожгли две хаты.

Источник: Богомаз в Telegram

Прямая речь Богомаза: "Сегодня (4 июня – ред.) ВСУ обстреляли село Случевск Погарского района.

В результате попадания снарядов произошло возгорание двух домов. Среди жителей есть один пострадавший — мужчина получил легкое осколочное ранение.

Детали: Сейчас он якобы в больнице.

Напомним: Россия заявила, что Украина обстреляла Климовский район Брянской области, погибших нет.