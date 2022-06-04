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В Харькове создали чат-бот для выехавших из города: можно узнать, что с домом

Ирина БалачукСуббота, 4 июня 2022, 15:23
Харьков. Скриншот из видео Терехова в Telegram

Жители Харькова, которые уехали из города из-за войны, смогут узнать о состоянии их жилья с помощью специального чат-бота @tviyDimKharkivBot.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram

Прямая речь Терехова: "Хочу обратиться к тем, кто еще не вернулся в Харьков и хочет узнать, в пригодном ли для жилья состоянии их дом. Для этого мы запускаем чат-бот. Пройдя очень простую регистрацию, вы сможете узнать, пострадало ли ваше жилье. Если да – то насколько. Есть ли в доме электричество, вода, газ, разрушен ли цокольный этаж, входные группы. Вот его адрес – @tviyDimKharkivBot".

Детали: По словам мэра, исходя из полученных данных, харьковчане смогут принять для себя взвешенное решение, стоит ли возвращаться в Харьков.

Терехов отметил, что разрушения в Харькове "настолько глобальны", что власти не успели обследовать каждый дом, который пострадал от российской армии.

Если дом еще не обследован, то жители получат уведомление, что информации по дому пока нет. В таком случае людям нужно будет подождать несколько дней и снова запросить информацию в чат-боте.

По словам Терехова, оккупанты повредили в городе более 2 тысяч жилых домов, 500 из которых не подлежат восстановлению.
 

Темы: Харьковвойнанедвижимость
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