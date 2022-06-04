Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Харькове создали чат-бот для выехавших из города: можно узнать, что с домом

Ирина БалачукСуббота, 4 июня 2022, 15:23
В Харькове создали чат-бот для выехавших из города: можно узнать, что с домом
Харьков. Скриншот из видео Терехова в Telegram

Жители Харькова, которые уехали из города из-за войны, смогут узнать о состоянии их жилья с помощью специального чат-бота @tviyDimKharkivBot.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram

Прямая речь Терехова: "Хочу обратиться к тем, кто еще не вернулся в Харьков и хочет узнать, в пригодном ли для жилья состоянии их дом. Для этого мы запускаем чат-бот. Пройдя очень простую регистрацию, вы сможете узнать, пострадало ли ваше жилье. Если да – то насколько. Есть ли в доме электричество, вода, газ, разрушен ли цокольный этаж, входные группы. Вот его адрес – @tviyDimKharkivBot".

Реклама:

Детали: По словам мэра, исходя из полученных данных, харьковчане смогут принять для себя взвешенное решение, стоит ли возвращаться в Харьков.

Терехов отметил, что разрушения в Харькове "настолько глобальны", что власти не успели обследовать каждый дом, который пострадал от российской армии.

Если дом еще не обследован, то жители получат уведомление, что информации по дому пока нет. В таком случае людям нужно будет подождать несколько дней и снова запросить информацию в чат-боте.

По словам Терехова, оккупанты повредили в городе более 2 тысяч жилых домов, 500 из которых не подлежат восстановлению.
 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Харьковвойнанедвижимость
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Харьков
В Харькове часть учеников будут учиться в метро
В Харькове разоблачили колл-центр на 130 работников, которые требовали у людей деньги
Россияне атаковали три района Харьковщины, сработала ПВО
Последние новости
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
Все новости...
Реклама: