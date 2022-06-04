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В Украине погибли еще трое иностранных добровольцев

"Европейская правда"Суббота, 4 июня 2022, 17:31

Интернациональный легион терробороны, в рядах которого воюют за Украину добровольцы из других стран мира, сообщил о новых погибших в своих рядах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе легиона.

Погибшие добровольцы были гражданами Нидерландов, Германии, Франции и Австралии. О гибели француза - очевидно, того же лица - еще накануне сообщило Министерство иностранных дел Франции.

"Мы хотим почтить память побратимов - Рональда Вогелара, Майкла О'Ніла, Бьорна Бенджамина Клависа и Вильфрида Блерио. Нет таких слов, чтобы выразить нашу благодарность за их службу и высшую жертву... Их мужество и память о них всегда будут вдохновлять нас ", – отметили на странице Легиона.

The Guardian собрали дополнительную информацию о погибших добровольцах. Так, AFP сообщали, что гражданин Нидерландов Рональд Вогелар погиб в результате артобстрела и был похоронен 21 мая в Харькове. Об австралийце О'Ниле также сообщали, что он погиб в мае.

О погибшем французе появлялась информация, что он погиб в результате артобстрела в Харьковской области; МИД Франции подтвердило только факт его гибели.

По подсчету грузинских СМИ на конец мая, с начала полномасштабной войны в Украине погибли 11 добровольцев из Грузии, воевавших в рядах Интернационального легиона.

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Темы: войнаУкраинамир
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