От коронавируса умер россиянин, обвиненный в отравлении Литвиненко в Лондоне

От коронавируса умер россиянин Дмитрий Ковтун, которого британские правоохранители и Европейский суд по правам человека признали исполнителем смертельного отравления бывшего агента российской ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году.

Источник: telegram-канал депутата Госдумы РФ Андрея Лугового, которого ЕСПЧ также признал причастным к убийству Литвиненко

Прямая речь Лугового: "Сегодня пришла скорбная новость, в результате тяжелой болезни, связанной с коронавирусной инфекцией, скоропостижно скончался мой близкий и верный друг Дмитрий Ковтун.

Для нас это невосполнимая и тяжелая утрата. От всего сердца выражаю слова самого глубокого соболезнования всем близким и родным Димы. Спи спокойно, дорогой друг! Мы тебя никогда не забудем".

Детали: Ковтун скончался в больнице в Москве.

В отличие от Лугового, ставшего депутатом Госдумы, Ковтун после отравления Литвиненко пытался не появляться на публике.

Ковтун предположительно работал в 9 директорате КГБ СССР, который отвечал за личную охрану чиновников Кремля. После распада СССР он переехал в Гамбург со своей женой-немкой Инной Хонэ, где они получили политическое убежище. Ковтун работал официантом в ресторанах Гамбурга. Впоследствии он вернулся в Россию.

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После убийства Литвиненко его жена рассказывала немецким расследователям, что Ковтун злоупотреблял алкоголем и работал за низкую плату на разных работах. Она говорила, что он признавался ей в своих мечтах стать порнозвездой, а также после работы "убивал время"в квартале "красных фонарей" Гамбурга - Репербане.

В 2015 году, незадолго до обнародования результатов расследования британских правоохранителей, Ковтун на пресс-конференции в российском информагентстве "Интерфакс" сказал, что Литвиненко "совершил самоубийство" по неосторожности.

21 сентября Европейский суд по правам человека признал Россию виновной в убийстве Литвиненко, прежде всего сотрудников российской Федеральной службы безопасности Ковтуна и Лугового. Суд приказал России выплатить вдове Литвиненко компенсацию в размере 100 тысяч евро, а также оплатить судебные издержки в размере 22,5 тысячи евро.

Расследование британских правоохранителей, завершившееся в 2016 году, пришло к выводу, что отравление Литвиненко в Лондоне было совершено агентами ФСБ и "скорее всего" было одобрено лично российским президентом Владимиром Путином.

Одним из ключевых доказательств, найденных командой расследователей, возглавляемых сэром Робертом Овеном, стала аудиозапись телефонного разговора Ковтуна с другим сотрудником ФСБ. Ковтун по телефону говорил, что ищет повара, который сумел бы положить в напиток или блюдо Литвиненко "очень дорогой яд".

Следы полония, который нашли в теле Литвиненко после отравления, нашли также в комнатах отеля, где находились Ковтун и Луговой, а также сиденье самолета, где сидел Луговой. Литвиненко перед смертью встретился с обеими россиянами.

И на Ковтуна, и на Лугового выданы международные ордера на арест, а их активы за границей заморожены согласно обращению правительства Великобритании.

Напомним: Литвиненко скончался в ночь на 24 ноября 2006 года в госпитале в Лондоне, куда его привезли в реанимацию с симптомами тяжелого отравления. В теле умершего нашли следы радиоактивного полония.

Литвиненко был сотрудником ФСБ в 1990-х, но в 2000 году перебрался в Великобританию вместе с семьей, где получил политическое убежище. Он утверждал, что руководство спецслужбы приказало ему ликвидировать российского олигарха Бориса Березовского. В это время российские правоохранители открыли ряд уголовных производств против Литвиненко, а сам экс-агент ФСБ после переезда в Лондон начал сотрудничать с британской спецслужбой МИ6.

Бывший российский шпион опубликовал ряд книг, в которых утверждал, что ФСБ намеренно имитировала взрывы в жилых домах в разных городах России, чтобы обвинить в них "чеченских террористов" и иметь повод для начала второй русско-чеченской войны. Также он утверждал, что Путин занимается педофилией с несовершеннолетними мальчиками, и якобы у российских спецслужб были видеодоказательства его извращений, но Путин уничтожил их, возглавив ФСБ РФ.

За несколько недель до смерти Литвиненко обвинил Путина и ФСБ в убийстве российской оппозиционной журналистки Анны Политковской.