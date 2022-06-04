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Резников предлагает ЕС создать трастовый фонд для Украины

Катерина ТищенкоСуббота, 4 июня 2022, 22:43
Резников предлагает ЕС создать трастовый фонд для Украины
Алексей Резников, фото Мининтеграции

Министр обороны Алексей Резников предложил создать в ЕС трастовый фонд для Украины.

Источник: Резников на полях Международного форума безопасности GLOBSEC-2022, сообщает сайт Минобороны

Прямая речь: "Есть государства, например Люксембург, готовые инвестировать в безопасность – помогать Украине. Но они не могут, потому что не имеют вооружения, которое нам нужно. Хорошим решением было создать трастовый фонд в Европе, и это может быть следующим шагом".

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Детали: Во время Международного форума безопасности GLOBSEC-2022 Резников оценил уровень оказания помощи Украине как позволяющий лишь сдерживать агрессора. В то же время он подчеркнул, что Силы обороны Украины нуждаются в большем, чтобы перейти в эффективное контрнаступление и отбросить российских захватчиков за пределы нашего государства, освободить все временно оккупированные территории.

"На первом этапе мы хотим повысить наши возможности. Далее – обсудить наше будущее соседство с Россией", – сказал Резников.

Также он обратил внимание, что НАТО пытается усилить восточный фланг, в этой перспективе во время Саммита в Мадриде должна быть принята оборонная стратегия на следующие 10 лет.

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"Я думаю, если мы говорим о членстве Украины в Альянсе де-факто, а не де-юре, это было бы очень хорошей идеей, чтобы Украина была частью этой стратегии, ведь мы являемся частью восточного фланга Европы, НАТО, ЕС. Это было бы выигрышной ситуацией для всех. Потому что, к сожалению, Кремль не улетит в космос на технологиях Илона Маска", – добавил министр.

Темы: РезниковЕСвойна
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