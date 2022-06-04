Зеленский советует УПЦ МП сделать "решительные выводы" из обстрела Святогорской лавры

Президент Владимир Зеленский считает, что обстрел россиянами Всехсвятского скита в Святогорской лавре и ложь об этом обстреле российских пропагандистов должны побудить УПЦ МП к более решительным выводам.

Источник: обращение президента

Детали: Зеленский напомнил, что в Донецкой области в Святогорской лавре в результате российского артиллерийского обстрела сгорел Всехсвятский скит.

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Прямая речь: "Мне было интересно, что скажут российские пропагандисты об уничтожении скита. Но на самом деле ничего интересного. Они очень предсказуемы – обвиняют украинцев в поджоге. Хотя монахи и миряне в Святогорье прекрасно видели, что это была именно российская артиллерия.

Считаю, что и эта ложь пропагандистов, и этот обстрел, и поддержка православными иерархами в России агрессии против Украины – все это должно побудить Украинскую православную церковь к более решительным выводам и четкому осуждению каждого из тех, кто потакает агрессии".

Что предшествовало: В Донецкой области в субботу масштабный пожар охватил Всехсвятский скит Свято-Успенской Святогорской Лавры. В УПЦ МП заявили, что это произошло "в результате военных действий".

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Президент Владимир Зеленский в этой связи призвал Организацию Объединенных Наций и ЮНЕСКО изгнать из своих рядов Россию как государство-террориста, уничтожающее исторические памятники и социальную инфраструктуру в Украине.