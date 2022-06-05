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CNN: Первую встречу Байдена и принца Саудовской Аравии отложили

Анастасия КалатурВоскресенье, 5 июня 2022, 02:22
CNN: Первую встречу Байдена и принца Саудовской Аравии отложили
ФОТО: GETTY

Встреча между президентом США Джо Байденом и фактическим правителем Саудовской Аравии, наследным принцем Мохаммедом бин Салманом, состоится в июле.

Источник: CNN

Детали: Личная встреча с принцем станет первой, когда Байден напрямую взаимодействует с фактическим лидером Саудовской Аравии с момента вступления в должность. Байден до сих пор предпочел говорить непосредственно с королем Салманом, отцом принца.

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Встреча станет кульминацией многомесячной дипломатической работы администрации Байдена по восстановлению американо-саудовских отношений и станет поворотным моментом для Байдена, который, как отмечается, однажды предложил сделать Саудовскую Аравию "изгоем" и резко критиковал репутацию Саудовской Аравии в сфере прав человека, ее войну в Йемене и роль правительства в убийстве журналиста Джамаля Хашогги.

Ранее сообщалось, что Байден и принц планировали встретиться в конце июня в рамках более широкого саммита Совета сотрудничества стран Персидского залива, на котором председательствует Саудовская Аравия.

Ожидается, что Байден поедет в конце этого месяца в Германию и Испанию на саммиты G7 и НАТО соответственно. Чиновники определили, что две отдельные поездки – одна в Европу и одна на Ближний Восток – дадут больше времени для планирования.

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Что предшествовало: Страны ОПЕК+ согласились увеличить добычу нефти, чтобы компенсировать падение добычи в РФ: до 648 тыс. баррелей в сутки в июле и до 648 тыс. баррелей в сутки в августе.

Напомним:

  • Нефть упала ниже 113 долл за баррель после максимума более чем в 120 долларов на информации о готовности Саудовской Аравии нарастить поставки на рынок.
  • Сейчас основным фактором является сигнал со стороны Саудовской Аравии к увеличению добычи нефти, если добыча в России существенно упадет в результате наложенных на нее санкций. Растут признаки того, что напряженные отношения между Саудовской Аравией, крупнейшим мировым экспортером нефти и США, улучшаются.

Темы: СШАСаудовская Аравиянефть
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