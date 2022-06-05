CNN: Первую встречу Байдена и принца Саудовской Аравии отложили

Встреча между президентом США Джо Байденом и фактическим правителем Саудовской Аравии, наследным принцем Мохаммедом бин Салманом, состоится в июле.

Источник: CNN

Детали: Личная встреча с принцем станет первой, когда Байден напрямую взаимодействует с фактическим лидером Саудовской Аравии с момента вступления в должность. Байден до сих пор предпочел говорить непосредственно с королем Салманом, отцом принца.

Встреча станет кульминацией многомесячной дипломатической работы администрации Байдена по восстановлению американо-саудовских отношений и станет поворотным моментом для Байдена, который, как отмечается, однажды предложил сделать Саудовскую Аравию "изгоем" и резко критиковал репутацию Саудовской Аравии в сфере прав человека, ее войну в Йемене и роль правительства в убийстве журналиста Джамаля Хашогги.

Ранее сообщалось, что Байден и принц планировали встретиться в конце июня в рамках более широкого саммита Совета сотрудничества стран Персидского залива, на котором председательствует Саудовская Аравия.

Ожидается, что Байден поедет в конце этого месяца в Германию и Испанию на саммиты G7 и НАТО соответственно. Чиновники определили, что две отдельные поездки – одна в Европу и одна на Ближний Восток – дадут больше времени для планирования.

Что предшествовало: Страны ОПЕК+ согласились увеличить добычу нефти, чтобы компенсировать падение добычи в РФ: до 648 тыс. баррелей в сутки в июле и до 648 тыс. баррелей в сутки в августе.

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