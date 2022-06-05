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Российские шпионы могут прослушивать правительственный квартал в Германии — немецкая министр

Воскресенье, 5 июня 2022, 04:40
ФОТО: GETTY

Разговоры в правительственном квартале в Берлине, ведущиеся с помощью обычных телекоммуникационных сетей, не защищены от прослушивания российскими шпионами.

Источник: министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, давшая оценку деятельности российских разведслужб в Германии и которую цитирует DW

Детали: Как отмечается, Федеральное ведомство по охране конституции обращает внимание политиков и госслужащих на то, что "особенно в таких чувствительных местах, как правительственный квартал в Берлине, риски прослушивания и опасность несанкционированной утечки данных реальны и не должны недооцениваться".

Фезер сказала, что "следует предположить, что иностранные спецслужбы "прилагают значительные усилия для перехвата и прослушивания телекоммуникационных соединений". Она обвинила Москву в гибридной войне и добавила, что ее ведомство стоит на страже "безопасности и мира в Германии", охраняя от "российского шпионажа, от попыток воздействия, от лжи и военной пропаганды".

Как писало издание Billd, на крыше посольства РФ в ФРГ установлена ​​широкополосная дипольная антенна, которая может использоваться для сбора развединформации. За ней уже несколько лет идет наблюдение. Члены Бундестага из комитетов по безопасности в связи с этим сменили бюро в парламенте и переместились в другое здание.

Эксперт Христианско-демократического союза по внутренним делам Штефан Хек  потребовал от российской дипмиссии убрать антенну, добавив, что она "угрожает нашей безопасности и является провокацией". Реакция российской дипмиссии пока не последовала.

Напомним: 4 апреля правительство Германии объявило персонами нон грата 40 российских дипломатов.

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Темы: Германия
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