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Сводка Генштаба: Россияне перебрасвают технику и вооружение на Бахмутское направление

Анастасия КалатурВоскресенье, 5 июня 2022, 07:15
ФОТО: GETTY

Россияне перебросили более 20 единиц вооружения и военной техники на Бахмутское направление, чтобы доукомплектовать понесшие потери подразделения.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На Волынском и Полесском направлениях сохраняется угроза ударов из Беларуси. До 11 июня была продолжена проверка готовности подразделений ВС Беларуси.

На Северском направлении агрессор обстрелял из артиллерии объекты инфраструктуры в районах населенных пунктов Старикове и Екатериновка Сумской области, населенного пункта Каменская Слобода Черниговской области.

Для уточнения расположения наших позиций враг провел воздушную разведку БПЛА в Сумской и Черниговской областях.

На Харьковском направлении враги сосредотачивают основные усилия на удержании позиций и недопущении дальнейшего продвижения наших войск к границе. Противник не прекращает огневое поражение позиций наших войск вблизи Харькова.

Российские оккупанты применили фосфорные боеприпасы в районе населенного пункта Черкасские Тишки.

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На Славянском направлении враг перегруппировал войска. Определенные подразделения ведут наступление в направлениях Довгенькое – Долина и Бражковка – Вернополье.

На Донецком направлении враг основные усилия сосредоточили на наступлении для окружения наших войск в районах Северодонецка и Лисичанска и блокирования основных логистических путей.

На Лиманском направлении враг ведет наступление в направлении Святогорска, пытается вытеснить наши войска на правый берег реки Северский Донец.

На Северодонецком направлении оккупанты, при поддержке артиллерии, ведут штурм в Северодонецке, контролируют восточную часть города. Кроме того, для захвата господствующих высот противник пытается вести наступление в направлении Нирково – Николаевка.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты производят огневое поражение переднего края обороны и тыловых районов наших войск, сковывания наши  подразделения и недопуская их перегруппировки.

На Южнобужском направлении, в ожидании наступления наших войск, противник заминировал побережье реки Ингулец.

Враг развернул на Николаевском направлении две реактивные и две батареи ствольной артиллерии. Также пытался восстановить свои утраченные позиции на направлении Сухого Ставка и Лозового. Потерпел значительные потери и отошел.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся пять носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты пять атак врага, уничтожены три танка, четыре артиллерийские системы, одиннадцать боевых бронированных машин, двадцать шесть единиц автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны сбили боевой вертолет Ка-52 и два БПлА типа "Орлан-10".

Темы: войнаДонбасс
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