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Россияне бьют по Луганщине с вертолетов, самолетов, комплексов "Точка-У", артиллерии

Елена РощинаВоскресенье, 5 июня 2022, 08:18

В Луганской области за последние сутки нанесены значительные разрушения в Горском и Лисичанске, а в Северодонецке, где российская армия продолжает штурмовые действия, поврежден один из цехов "Азота".

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

Прямая речь: "Есть пострадавшие среди мирного населения. Так, вчера утром в результате обстрелов армией РФ в своем доме в Лисичанске погибла женщина. Днем в этом же городе получили ранения двое мужчин. Им оказали первую помощь и отвезли в больницу.

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Невероятными усилиями, но нам удалось эвакуировать троих жителей области в другой регион. В текущих обстоятельствах даже столь единичные случаи спасения крайне важны.

Впрочем, ситуация в области остается крайне тяжелой. Из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня россияне 4 июня обстреляли Северодонецк, Лисичанск, Устиновку, Врубовку и Тошковку.

Авиационные удары вертолетами Ка-52 нанесены в районах Горского и Мирной Долины, самолетами Су-25 – по Устиновке. Ракетный удар из комплекса "Точка-У" нанесен по Лисичанску".

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Детали: По словам Гайдая, известно о значительных разрушениях в Горском, где повреждено 13 домов.

В Лисичанске – пять, а также отделение Укрпочты и здание отдела полиции.

В Северодонецке после артиллерийских обстрелов повреждены помещения цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики на территории объединения "Азот". 

Информация о других населенных пунктах еще уточняется.

"Сейчас при поддержке артиллерии российская армия продолжает штурмовые действия в Северодонецке, контролирует восточную часть города. Кроме того, противник пытается вести наступление в направлении Нырково – Николаевка", – сообщил Гайдай утром 5 июня.

За минувшие сутки отбиты 5 атак врага, уничтожены 3 танка, 4 артиллерийские системы, 11 боевых бронированных машин, 26 единиц автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны сбили боевой вертолет Ка-52 и два БПлА типа "Орлан-10".

Темы: Луганская областьвойна
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