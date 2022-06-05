Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне бьют по Луганщине с вертолетов, самолетов, комплексов "Точка-У", артиллерии

Елена РощинаВоскресенье, 5 июня 2022, 08:18

В Луганской области за последние сутки нанесены значительные разрушения в Горском и Лисичанске, а в Северодонецке, где российская армия продолжает штурмовые действия, поврежден один из цехов "Азота".

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

Прямая речь: "Есть пострадавшие среди мирного населения. Так, вчера утром в результате обстрелов армией РФ в своем доме в Лисичанске погибла женщина. Днем в этом же городе получили ранения двое мужчин. Им оказали первую помощь и отвезли в больницу.

Невероятными усилиями, но нам удалось эвакуировать троих жителей области в другой регион. В текущих обстоятельствах даже столь единичные случаи спасения крайне важны.

Впрочем, ситуация в области остается крайне тяжелой. Из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня россияне 4 июня обстреляли Северодонецк, Лисичанск, Устиновку, Врубовку и Тошковку.

Авиационные удары вертолетами Ка-52 нанесены в районах Горского и Мирной Долины, самолетами Су-25 – по Устиновке. Ракетный удар из комплекса "Точка-У" нанесен по Лисичанску".

Детали: По словам Гайдая, известно о значительных разрушениях в Горском, где повреждено 13 домов.

ВИДЕО ДНЯ

В Лисичанске – пять, а также отделение Укрпочты и здание отдела полиции.

В Северодонецке после артиллерийских обстрелов повреждены помещения цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики на территории объединения "Азот". 

Информация о других населенных пунктах еще уточняется.

"Сейчас при поддержке артиллерии российская армия продолжает штурмовые действия в Северодонецке, контролирует восточную часть города. Кроме того, противник пытается вести наступление в направлении Нырково – Николаевка", – сообщил Гайдай утром 5 июня.

За минувшие сутки отбиты 5 атак врага, уничтожены 3 танка, 4 артиллерийские системы, 11 боевых бронированных машин, 26 единиц автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны сбили боевой вертолет Ка-52 и два БПлА типа "Орлан-10".

Темы: Луганская областьвойна
Главное сегодня

Четыре ракеты РФ в Киеве ударили по ДВРЗ, но танков там нет – "Укрзализныця"

Футбольные чемпионаты в Украине могут возобновить уже в августе

Боевики хотят расстрелять троих пленных иностранцев

Семьи защитников Мариуполя просят "Красный крест" добиваться от РФ лучших условий

Путин угрожает бить ракетами "туда, куда еще не бил", из-за поставок оружия Украине

Экс-посол США считает, что украинцы вправе стрелять по артиллерии РФ на российской территории

Все новости...
Луганская область
ISW: РФ до сих пор может захватить Северодонецк и Лисичанск, но украинская оборона крепка
Гайдай: Россияне бросают все свои резервы на захват Северодонецка
Россияне принудительно вывезли часть жителей из Северодонецка – ВЦА
Последние новости
17:16
видео"Энергоатом" показал пролет российской ракеты над АЭС
16:43
Северодонецк не имеет большого стратегического значения, важнее Лисичанск – Гайдай
16:08
Папа Римский призвал лидеров не воевать, а начать переговоры
15:33
Россияне разрушили почти полсотни религиозных сооружений только в Донецкой области
15:20
С Путиным можно обсуждать только выплату репараций Украине и окончание войны – Стефанчук
15:15
Посольство подтвердило гибель двух украинок в результате аварии в Германии
14:57
аудиоКоллаборант в Геническе хочет торговать горючим из Крыма, но боится за "бабло" – перехват
14:49
Четыре ракеты РФ в Киеве ударили по ДВРЗ, но танков там нет – "Укрзализныця"
14:47
На фоне санкций британские юристы стали отказываться работать с россиянами – FT
14:36
Футбольные чемпионаты в Украине могут возобновить уже в августе
Все новости...