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Оккупанты обстреляли Днепропетровщину из артиллерии, есть разрушения

Роман ПетренкоВоскресенье, 5 июня 2022, 08:36

Артиллерия российских оккупантов утром 5 июня ударила по Зеленодольской общине Днепропетровской области, информация о жертвах пока не поступала.

Источник: глава ОВА Валентин Резниченко

Прямая речь Резниченко: "Ночь и утро напряжены – постоянные воздушные тревоги.

Под вражеские обстрелы снова попал Криворожский район.

Артиллерия оккупанта ударила по Зеленодольской громаде. Есть разрушение жилых домов в двух селах".

Детали: По словам Резниченко, информацию о пострадавших в настоящее время уточняют.

Напомним: В это же время в Киеве были взрывы в Дарницком и Днепровском районах, нанесены ракетные удары по объектам инфраструктуры.

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Темы: Днепропетровская областьобстрелвойнаРосcия
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