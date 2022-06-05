Оккупанты обстреляли Днепропетровщину из артиллерии, есть разрушения
Воскресенье, 5 июня 2022, 08:36
Артиллерия российских оккупантов утром 5 июня ударила по Зеленодольской общине Днепропетровской области, информация о жертвах пока не поступала.
Источник: глава ОВА Валентин Резниченко
Прямая речь Резниченко: "Ночь и утро напряжены – постоянные воздушные тревоги.
Под вражеские обстрелы снова попал Криворожский район.
Артиллерия оккупанта ударила по Зеленодольской громаде. Есть разрушение жилых домов в двух селах".
Детали: По словам Резниченко, информацию о пострадавших в настоящее время уточняют.
Напомним: В это же время в Киеве были взрывы в Дарницком и Днепровском районах, нанесены ракетные удары по объектам инфраструктуры.
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