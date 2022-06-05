Вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет проблемой для России – генерал США

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО создаст для России сложное военное положение в Балтийском море.

Об этом заявил глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Присоединение стран к Альянсу означало бы, что побережье Балтийского моря, за исключением коротких полос вокруг российских Калининграда и Санкт-Петербурга, будет окруженно странами-членами НАТО.

"С точки зрения России, это будет очень проблематично для них в военном плане, и это очень выгодно для НАТО. Балтийское море чрезвычайно важно стратегически, это один из самых больших морских путей мира", - заявил Милли.

5 июня у побережья Швеции начинаются масштабные военно-морские учения стран НАТО "Baltops-2022", в которых также задействованы Швеция и Финляндия.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом повторил ему объяснения, почему Турция против членства Финляндии и Швеции.

Как известно, Турция единственная в НАТО высказалась против вступления Швеции и Финляндии, подавших заявки в середине мая.

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Официально заявленные требования Анкары касаются в основном отношения Швеции к курдам и турецкой оппозиции, а также эмбарго на экспорт оружия.