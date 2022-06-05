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Испания готова поставить в Украину танки Leopard и ЗРК – El Pais

"Европейская правда"Воскресенье, 5 июня 2022, 09:51

Испания готова поставить Украине зенитно-ракетные комплексы и боевые танки "Leopard".

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет испанское издание El Pais со ссылкой на правительственные источники.

"Согласно источникам в правительстве, Испания готова сделать качественный скачок в военной поддержке Украины против российского вторжения. Если до сих пор она доставляла боеприпасы, средства индивидуальной защиты и легкое вооружение (гранатометы С-90 или пулеметы), то сейчас готовится поставка тяжелого вооружения", - говорится в статье.

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По данным издания, Минобороны Испании уже завершает поставку в Киев батареи зенитно-ракетных комплексов малой дальности Shorad Aspide, которые испанская армия заменила другой, более совершенной системой.

Отгрузка ситемы, произведенной европейской ракетной компанией MBDA, ожидает завершения переговоров через группу в Штутгарте, которая отвечает за координацию военной помощи Украине.

Правительство Испании также готово поставить Украине боевые танки Leopard A4, которые уже десять лет находятся в резерве на базе испанской армии в Сарагосе.

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Эти танки являются частью партии из 108 бывших в употреблении единиц, которые Германия продала Испании в 1995 году перед контрактом на производство Leopard в Испании. 

По оценкам источников, около 40 танков могут быть отремонтированы и переданы украинской армии, но предупреждают, что для этого потребуется подвергнуть их доводке со стороны промышленности, которая вряд ли будет проводить эти работы в то время, когда идет общий рост военных расходов в Европе.

Кроме того, Испания предложила Украине обучить военных обращению с этими боевыми танками. Первоначально обучение будет проходить в Латвии, где испанская армия разместила контингент из 500 солдат с шестью танками Leopard 2E в рамках операции НАТО по расширенному передовому присутствию.

На втором этапе обучение украинских танкистов будет проходить уже на территории Испании, добавляют источники.

Предложение о зенитных комплексах и обучении танкистов было озвучено во время визита в Киев 21 апреля испанского премьера Педро Санчеса, но из-за сложности операции долгое время шли переговоры.

После его визита из Испании в Польшу отправился корабль с новым грузом вооружения для Украины, на борту которого было 200 тонн боеприпасов и других материалов.

Темы: Испанияоружие
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