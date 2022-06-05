В Горском от снаряда россиян погиб 13-летний парень, 262 ребенка погубила война

По подтвержденным данным, по меньшей мере 262 ребенка погибли и 467 детей получили ранения в Украине в результате полномасштабного вторжения России.

Источник: Офис генерального прокурора со ссылкой на данные ювенальных прокуроров

Детали: 3 июня в результате попадания вражеского снаряда в дом в г. Горское Северодонецкого района Луганской области 13-летний парень получил ранения, несовместимые с жизнью.

В ходе фиксации военных преступлений стало известно о ранении двоих детей в Волновахском районе Донецкой области.

В целом по состоянию на утро 5 июня 2022 года по меньшей мере 729 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

По имеющимся данным, больше всего детей пострадали в таких областях: Донецкой – 189, Киевской – 116, Харьковской – 112, Черниговской – 68, Луганской – 53, Херсонской – 52, Николаевской – 47, Запорожской – 29, Сумской – 17, Житомирской – 15 .В столице Киев пострадали 16 детей,

Предоставить информацию о военном преступлении в отношении ребенка можно через доказательный хаб warcrimes.gov.ua и по телефонам: +380961004438, +380683235856.