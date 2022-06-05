Николаевщина подверглась массированной ракетной атаке: две ракеты РФ уничтожены
Воскресенье, 5 июня 2022, 10:18
В воскресенье утром Николаевская область подверглась массированной ракетной атаке врага, украинские защитники уничтожили 2 воздушные цели РФ.
Источник: служба по связям с общественностью воздушного командования "Південь"
Дословно: "Утром 05 июня во время массированной ракетной атаки по Николаевщине, воинами воздушного командования "Південь" уничтожены две вражеские крылатые ракеты, выпущенные российской ударной авиацией.
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Угрозы повторных ракетных ударов остаются. Соблюдайте нормы безопасности, не пренебрегайте предупреждениями о воздушной тревоге".