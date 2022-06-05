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Николаевщина подверглась массированной ракетной атаке: две ракеты РФ уничтожены

Валентина РоманенкоВоскресенье, 5 июня 2022, 10:18

В воскресенье утром Николаевская область подверглась массированной ракетной атаке врага, украинские защитники уничтожили 2 воздушные цели РФ.

Источник: служба по связям с общественностью воздушного командования "Південь"

Дословно: "Утром 05 июня во время массированной ракетной атаки по Николаевщине, воинами воздушного командования "Південь" уничтожены две вражеские крылатые ракеты, выпущенные российской ударной авиацией.

Угрозы повторных ракетных ударов остаются. Соблюдайте нормы безопасности, не пренебрегайте предупреждениями о воздушной тревоге".

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Темы: Николаевская областьвойна
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