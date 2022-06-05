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"Детонировало всю ночь": ВСУ показали уничтожение склада российских войск

Валентина РоманенкоВоскресенье, 5 июня 2022, 11:22

Вооруженные силы Украины показали уничтожение российских складов с горючим, техникой и боеприпасами.

Источник: 45-я отдельная артиллерийская бригада Сухопутных войск Украины в Facebook, собеседник УП в военных кругах

Детали: Согласно сообщению, склад был обнаружен в результате воздушной разведки. И хотя россияне задействовали средства радиоэлектронной борьбы и беспилотник был утрачен, передовой наблюдательный пост показал, что удары украинских пушкарей были точными, а боеприпасы и горючее детонировали и взрывались всю ночь.

Направление и время происшествия не раскрываются. Обычно военные публикуют видео через определенное время после боевых действий, когда это не представляет опасности для украинских Сил обороны.

Обновлено: По данным источника УП, большой склад россиян был уничтожен 3 июня на Запорожском направлении.

Темы: война
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