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Россияне разрушили почти полсотни религиозных сооружений только в Донецкой области

Роман ПетренкоВоскресенье, 5 июня 2022, 15:33
Россияне разрушили почти полсотни религиозных сооружений только в Донецкой области
фото: ога

Только в одной Донецкой области россияне за 3 месяца войны уничтожили 43 религиозных сооружения, большинство из которых принадлежало УПЦ МП.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "Вчера в результате обстрела Святогорска сгорел Всехсвятский скит Святогорской лавры, но это далеко не первое религиозное сооружение, уничтоженное россиянами.

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В самом только Святогорске, объединяющем три памятника архитектуры и культуры, россияне повредили историко-архитектурный музей, уничтожили храм, два скита и два корпуса келий Святогорской лавры, убив четырех монахов.

Всего по области россияне разрушили или повредили уже по меньшей мере 43 религиозных сооружения – абсолютное большинство из них принадлежало московскому патриархату".

Детали: Кириленко уверен, что эти обстрелы – целенаправленное уничтожение любых проявлений украинской культуры.

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Что предшествовало: В Донецкой области в субботу масштабный пожар охватил Всехсвятский скит Свято-Успенской Святогорской Лавры. В УПЦ МП заявили, что это произошло "в результате военных действий".

Президент Владимир Зеленский в этой связи призвал Организацию Объединенных Наций и ЮНЕСКО изгнать из своих рядов Россию как государство-террориста, уничтожающее исторические памятники и социальную инфраструктуру в Украине.

Темы: Донецкая областьрелигияобстрелРосcия
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