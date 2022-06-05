В Харьковской области россияне обороняются, в Донецкой пытаются наступать – сводка Генштаба

На Харьковском направлении россияне ведут активную оборону и обстреливают гражданскую инфраструктуру, а на Славянском, Лиманском и Бахмутском направлениях пытаются наступать.

Источник: Генеральный штаб ВСУ по состоянию на 18 часов

Детали: На Харьковском направлении враг вел активную оборону, основные усилия сосредотачивал на содержании занятых рубежей и приграничных районов к северу от Харькова. В целях повышения устойчивости обороны проводит инженерно-фортификационное оборудование позиций и минирование подступов к ним.

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Для сковывания действий сил обороны ведет интенсивные артиллерийские, минометные обстрелы позиций украинских подразделений. Кроме того, враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Циркуны, Русские и Черкасские Тишки, Старый Салтов. Нанес ракетные удары в районе населенного пункта Коротич.

На Славянском направлении усилия противника сосредоточены на продолжении наступления в направлении населенного пункта Славянск. Враг обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Чеполь, Дубровно, Вернополье, Довгенькое и Богородичное.

Оккупанты безуспешно пытались вести наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Богородичное и Довгенькое.

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На Донецком направлении враг нанес авиационные удары по гражданской инфраструктуре в районах городов Славянск и Лисичанск.

На Лиманском направлении, при поддержке артиллерии, противник возобновил наступление в районе населенного пункта Святогорск, имеет значительные потери в живой силе, вооружении и технике. Ведёт штурмовые действия в направлении населенного пункта Старый Караван. Боевые действия продолжаются.

На Северодонецком направлении враг обстреливал подразделения украинских войск и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Тошковка, Устиновка из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня.

На Бахмутском направлении подразделения противника совершали обстрелы районов населенных пунктов Камышеваха, Николаевка, Белогоровка, Покровское и Доломитное. Штурмовую и армейскую авиацию враг применил вблизи Бахмута и Берестового.

Оккупанты вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Белогоровка и Николаевка. Враг понес значительные потери в живой силе и технике. Успеха не имеет, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. Вел обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Зайцево, Нью-Йорк, Торецк, Красногоровка, Марьинка, Успеновка, Орехов и Каменское. Наносил удары с самолетов оперативно-тактической и армейской авиации вблизи Новоселовки, Нью-Йорка, Марьинки и Каменского.

На Слобожанском направлении враг продолжает обстрелы подразделений Сил обороны из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. В целях поддержки наступательных действий ускоренно восстанавливает транспортную и железнодорожную инфраструктуру на временно захваченных территориях. Продолжает применение средств радиоэлектронной борьбы для создания условий, исключающих использование БпЛА подразделениями украинских войск.

На Южнобужском направлении оккупанты обстреливали позиции украинских войск, пытались вести контрбатарейную борьбу. Вели воздушную разведку с применением БПЛА. Противник применил артиллерию в районах населенных пунктов Николаев, Прибугское, Луч, Благодатное, Широкое и Токарево.

Российские оккупанты вели штурмовые действия в районе населенного пункта Белая Криница с целью восстановления ранее утраченного положения. После огневого поражения силами обороны Украины отошли на ранее занятые позиции.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал.

На Северском направлении противник усиленно охраняет участки украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Совершил минометный обстрел гражданской инфраструктуры в районе населенного пункта Гремяч Черниговской области.