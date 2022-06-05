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Австрия предлагает создать для Украины механизм подготовки к членству в ЕС

"Европейская правда"Воскресенье, 5 июня 2022, 19:54

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о необходимости создания "европейской подготовительной зоны", пребывание в которой позволит Украине и Молдове приблизиться к стандартам ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление Нехаммер сделал в интервью Kronen Zeitung.

По его словам, это должен быть "промежуточный шаг между сотрудничеством и полным вступлением в ЕС".

При этом Нехаммер утверждает, что поддерживает вступление Украины в ЕС, однако выступает против ускоренного вступления. Для этого, по его мнению, нужно "изъять эмоции из текущих дебатов и применить те же стандарты, которые также используются с другими претендентами с Западных Балкан. На мой взгляд, скорейшее полное присоединение Украины нереально".

Стоит отметить, что большинство стран Западных Балкан имеют статус кандидата в члены ЕС, и только две имеют статус "потенциального кандидата": Косово, а также Босния и Герцеговина. Какие стандаорты предлагается использовать для Украины - неизвестно.

"Нас объединяет одна цель, мы все хотим сильной, независимой и экономически успешной Украины… Украина борется за свое политическое и территориальное выживание. Все наши усилия прежде всего направлены на прекращение российской захватнической войны. На таком этапе быстрое полное вступление в Европейский Союз не может быть актуальным",- объясняет он.

Нехаммер упоминает об идее президента Франции Эммануэля Макрона о создании "Европейского политического сообщества". По его мнению, тесное и постепенное сотрудничество между ЕС и Украиной возможно в разных сферах, как и предполагалось в предложениях Макрона. С соответствующей инициативой правительство Австрии намерено обратиться к партнерам ЕС.

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Напомним, в середине июня Европейская комиссия передаст государствам-членам свое заключение по Украине и ее готовности к статусу кандидата на членство в ЕС. При этом европейские политики не могут прийти к согласию о том, что делать с Украиной.

Детальнее об этом можно почитать в статье Бой за кандидата: кто блокирует заявку Украины на членство в ЕС

Темы: ЕСевроинтеграцияАвстралияУкраина
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