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На Луганщине россияне готовятся в разы увеличить количество обстрелов – ОВА

Катерина ТищенкоВоскресенье, 5 июня 2022, 20:49
На Луганщине россияне готовятся в разы увеличить количество обстрелов – ОВА
Сергей Гайдай, фото из Facebook

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай прогнозирует увеличение в разы обстрелов в Луганской области в ближайшие дни.

Источник: Гайдай в эфире телемарафона в воскресенье вечером

Прямая речь: "Из перехватов мы понимаем, что командующий российской армией получил две задачи: первая – до 10 июня захватить город Северодонецк, вторая – до 10 июня полностью контролировать трассу Лисичанск-Бахмут.

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Поэтому ожидаем в ближайшее время, что все резервы, которые у них есть в доступе, всю технику, весь личный состав, который у них есть, они бросят именно на выполнение этих двух задач".

Детали: Гайдай утвердительно ответил на вопрос ведущего, означает ли это, что ближайшие 5 дней будут "адскими".

"Да, и это будет, скорее всего, заключаться в увеличении в разы количества обстрелов из тяжелой артиллерии, из всяких "Пионов", "Гиацинтов", "Тюльпанов", что там у них есть. Они будут пытаться просто сравнять все с землей. У них другой тактики нет, они не умеют иначе воевать", – сказал глава ОВА.

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Что предшествовало: Ранее в воскресенье Гайдай сообщил, что Вооруженные силы контролируют ровно половину Северодонецка.

Он считает, что украинские военные могут полностью освободить Северодонецк, но стратегически он не так важен, как Лисичанск.

Темы: Луганская областьвойнаСеверодонецк
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