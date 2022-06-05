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В Британии будут голосовать за отставку Джонсона – СМИ

"Европейская правда"Воскресенье, 5 июня 2022, 21:36

Британские депутаты собрали достаточно голосов, чтобы вынести на рассмотрение вопроса вотума доверия премьер-министру Борису Джонсону.

Как сообщает "Европейская правда", об этом, ссылаясь на свои источники, пишет Sunday Times.

По данным издания, соответствующее голосование должно состояться 8 июня.

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Это стало возможным из-за того, что письма с соответствующим запросом подало по меньшей мере 54 депутата от консерваторов. При этом эта процедура является тайной, однако 28 депутата уже объявили об этом публично, призвав Джонсона добровольно уйти в отставку.

Проблемы у британского премьера возникли из-за скандала Partygate - правительство Джонсона обвиняли в организации вечеринок с алкоголем во время пандемии COVID-19, когда такие собрания были запрещены по всей стране.

Недавно расследование показало, что Джонсон лично участвовал в этих вечеринках, чего раньше он опровергал.

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Это привело к падению рейтинга Джонсона – согласно опросу ConservativeHome, он находится в нижней части "таблицы кабинета министров" членов партии. В отчетах говорится, что рейтинг удовлетворенности британцев его работой составляет минус 15 пунктов.

Сам Джонсон утверждает, что ему стыдно и он принимает ответственность, но он отказывается уходить с поста.

Провал вотума доверия приведет к отставке премьера. При этом BBC убеждает, что голосов для отставки Джонсона может не набраться. В этом случае новые вотумы доверия против него станут невозможны в течение года.

Детальнее о скандале Partygate читайте в статье Проблемы у Бориса: почему британскому премьеру грозит отставка

Темы: Борис ДжонсонВеликобританияотставка
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