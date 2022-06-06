Боевики в Нигерии атаковали католическую церковь и убили 50 человек

Прихожане в католической церкви Святого Франциска в Ово, Нигерия, после того, как более 50 человек погибли в результате нападения на церковь. ФОТО: AP

Боевики убили не менее 50 человек в католической церкви Святого Франциска в городе Ово в Нигерии.

Источник: представитель полиции штата Ондо Фунмилайо Ибукун Одунлами, представитель католической церкви в Нигерии преподобный Августин Икву, которых цитирует Reuters

Детали: Также есть раненые.

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Боевики стреляли в людей снаружи и внутри здания.

Личность и мотивы нападавших не установлены.

Врач больницы в Ово сообщил Reuters, что после нападения в две городские больницы было доставлено не менее 50 тел.

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Нигерия борется с исламистским повстанческим движением на северо-востоке и вооруженными бандами, совершающими нападения и похищения людей для выкупа, в основном на северо-западе.

Однако на юго-западе, где находится церковь, такие атаки случаются редко.