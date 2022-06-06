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На юге ВСУ уничтожили российские РСЗО и ЗРК "Тор"

Понедельник, 6 июня 2022, 05:02
"Гвоздика". ФОТО: GETTY

В сутки ВСУ уничтожили российские зенитно-ракетный комплекс "ТОР М1", реактивную систему залпового огня и самоходную гаубицу "Гвоздика".

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Также, при выполнении огневых задач нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями по учету боеспособных навсегда вычеркнуто 59 рашистов, танк и 6 других бронированных машин, зенитно-ракетный комплекс "ТОР М1", реактивная система залпового огня, самоходная гаубица "Гвоздика", 5 автомобилей.

Также в 3 разных населенных пунктах Херсонщины уничтожены 3 полевых склада боеприпасов".

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