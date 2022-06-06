Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На юге ВСУ уничтожили российские РСЗО и ЗРК "Тор"

Понедельник, 6 июня 2022, 05:02
На юге ВСУ уничтожили российские РСЗО и ЗРК Тор
"Гвоздика". ФОТО: GETTY

В сутки ВСУ уничтожили российские зенитно-ракетный комплекс "ТОР М1", реактивную систему залпового огня и самоходную гаубицу "Гвоздика".

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Также, при выполнении огневых задач нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями по учету боеспособных навсегда вычеркнуто 59 рашистов, танк и 6 других бронированных машин, зенитно-ракетный комплекс "ТОР М1", реактивная система залпового огня, самоходная гаубица "Гвоздика", 5 автомобилей.

Реклама:

Также в 3 разных населенных пунктах Херсонщины уничтожены 3 полевых склада боеприпасов".

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Последние новости
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
Все новости...
Реклама: