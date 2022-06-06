Российскую ракету сбили над Полтавщиной
Понедельник, 6 июня 2022, 08:26
В небе над Полтавской областью сбили ракету русских войск.
Источник: глава ОГА Дмитрий Лунин
Прямая речь Лунина: "В небе над Полтавщиной ВСУ сбили вражескую ракету!
Не пренебрегаем воздушными тревогами!".
Детали: Пока нет никакой информации.
Напомним:
- Около 6 утра 5 июня на Левом берегу Киева раздалось 5 взрывов, столичный глава Виталий Кличко сообщил о ракетных ударах по объектам инфраструктуры в Дарницком и Днепровском районах города.
- По предварительным данным, российские войска осуществили пуски ракет с самолетов Ту-95 из акватории Каспийского моря. Одна ракета была уничтожена.
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