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Российскую ракету сбили над Полтавщиной

Роман ПетренкоПонедельник, 6 июня 2022, 08:26
фото иллюстративное

В небе над Полтавской областью сбили ракету русских войск.

Источник: глава ОГА Дмитрий Лунин

Прямая речь Лунина: "В небе над Полтавщиной ВСУ сбили вражескую ракету!

Не пренебрегаем воздушными тревогами!".

Детали: Пока нет никакой информации.

Напомним:

  • Около 6 утра 5 июня на Левом берегу Киева раздалось 5 взрывов, столичный глава Виталий Кличко сообщил о ракетных ударах по объектам инфраструктуры в Дарницком и Днепровском районах города.
  • По предварительным данным, российские войска осуществили пуски ракет с самолетов Ту-95 из акватории Каспийского моря. Одна ракета была уничтожена.

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Темы: Полтавская областьвойнаРосcия
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