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За сутки ВСУ демилитаризовали российскую армию на 100 вояк – Генштаб

Валентина РоманенкоПонедельник, 6 июня 2022, 08:49
иллюстративное фото ВСУ

С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла 31250 человек живой силы, 100 оккупантов украинские бойцы ликвидировали за прошедшие сутки.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.06 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 31250 (+100) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1386 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3400 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 690 (+4) ед,
  • РСЗО - 207 (+0) ед,
  • средства ПВО - 96 (+1) ед,
  • самолетов – 211 (+1) ед,
  • вертолетов – 176 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 551 (+3),
  • крылатые ракеты – 125 (+3),
  • корабли /катера - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2395 (+35) ед,
  • специальная техника – 53 (+0).

Указано, что наибольшие потери противник понес на Славянском направлении.

Данные постоянно уточняются.

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