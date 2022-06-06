За сутки ВСУ демилитаризовали российскую армию на 100 вояк – Генштаб
Понедельник, 6 июня 2022, 08:49
С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла 31250 человек живой силы, 100 оккупантов украинские бойцы ликвидировали за прошедшие сутки.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.06 ориентировочно составили:
- личного состава – около 31250 (+100) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1386 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3400 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 690 (+4) ед,
- РСЗО - 207 (+0) ед,
- средства ПВО - 96 (+1) ед,
- самолетов – 211 (+1) ед,
- вертолетов – 176 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 551 (+3),
- крылатые ракеты – 125 (+3),
- корабли /катера - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2395 (+35) ед,
- специальная техника – 53 (+0).
Указано, что наибольшие потери противник понес на Славянском направлении.
Данные постоянно уточняются.
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