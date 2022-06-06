За сутки ВСУ демилитаризовали российскую армию на 100 вояк – Генштаб

С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла 31250 человек живой силы, 100 оккупантов украинские бойцы ликвидировали за прошедшие сутки.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 31250 (+100) человек ликвидировано,

танков ‒ 1386 (+5) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3400 (+8) ед,

артиллерийских систем – 690 (+4) ед,

РСЗО - 207 (+0) ед,

средства ПВО - 96 (+1) ед,

самолетов – 211 (+1) ед,

вертолетов – 176 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 551 (+3),

крылатые ракеты – 125 (+3),

корабли /катера - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2395 (+35) ед,

специальная техника – 53 (+0).

Указано, что наибольшие потери противник понес на Славянском направлении.

Данные постоянно уточняются.