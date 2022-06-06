Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

За сутки ВСУ демилитаризовали российскую армию на 100 вояк – Генштаб

Валентина РоманенкоПонедельник, 6 июня 2022, 08:49
За сутки ВСУ демилитаризовали российскую армию на 100 вояк – Генштаб
иллюстративное фото ВСУ

С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла 31250 человек живой силы, 100 оккупантов украинские бойцы ликвидировали за прошедшие сутки.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.06 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава – около 31250 (+100) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1386 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3400 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 690 (+4) ед,
  • РСЗО - 207 (+0) ед,
  • средства ПВО - 96 (+1) ед,
  • самолетов – 211 (+1) ед,
  • вертолетов – 176 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 551 (+3),
  • крылатые ракеты – 125 (+3),
  • корабли /катера - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2395 (+35) ед,
  • специальная техника – 53 (+0).

Указано, что наибольшие потери противник понес на Славянском направлении.

Данные постоянно уточняются.

Темы: война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
война
В Сумах работала ПВО
ВСУ методично прорывает оборону россиян на Запорожье и под Бахмутом - ISW
Украина готовит западное ПВО к зимним атакам на энергосистему - Reuters
Последние новости
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
Все новости...
Реклама: