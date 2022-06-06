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Посол Эстонии: российские удары по Киеву были сигналом для США

"Европейская правда"Понедельник, 6 июня 2022, 09:46

Российские удары по Киеву в прошедшие выходные предприняты с целью послать сигнал США, но риска повторного наступления на украинскую столицу в данный момент нет.

Об этом заявил посол Эстонии в Украине Каймо Кууск, пишет "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

"С одной стороны, Россия, несомненно, хочет помешать поступлению с Запада военной помощи, а с другой это можно рассматривать как сигнал в адрес США. Спустя более чем два года в Киев наконец был назначен американский посол, 1 июня состоялось вручение верительных грамот президенту Зеленскому", - сказал Кууск.

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По мнению дипломата, риска повторной попытки захвата Киева российскими войсками сейчас нет.

"Сначала следовало бы захватить Северодонецк и оттуда двигаться дальше. Они и с этим не справились, были отбиты от Харькова. Наступления на Киев я в данный момент не вижу", - сказал Кууск.

Он сообщил, что иностранные посольства, которые эвакуировались из Киева в начале войны, начали возвращаться в украинскую столицу, и теперь открыто уже более 50 дипмиссий.

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"То есть немногим более половины, большинство послов стран ЕС на месте. Из тех, кто был до войны, отсутствуют только Бельгия и Ирландия, остальные вернулись", - сказал Кууск.

По мнению дипломата, окончание войны зависит от предоставления Украине военной помощи. "Война закончится победой Украины. Насколько быстро это произойдет, полностью зависит от того, как быстро Запад поставит Украине то оружие, которое она просит", - пояснил Кууск.

Напомним, британская разведка считает, что ракетный удар по Киеву в воскресенье утром, вероятно, был попыткой сорвать поставки западной военной техники.

Темы: ЭстонияобстрелСШАРосcия
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