США не планируют отменять санкции против России в обмен на зерно - Politico

Соединенные Штаты не пойдут на сделку, в рамках которой с России будет снята часть санкций в обмен на снятие блокады з украинских портов для экспорта зерна.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Представитель ООН в комментарии изданию сказал, что недавние заявления Москвы о снятии блокады в обмен на санкции "осложняет хрупкие переговоры".

Один американский чиновник назвал предложение Москвы "дипломатией вымогательства" и заявил, что США не согласятся на сделку, которая снимет какое-либо экономическое давление на Кремль.

По словам второго представителя ООН, Мартин Гриффитс, один из официальных представителей ООН, возглавлявший переговоры в Москве на прошлой неделе, встретился с российскими представителями министерств обороны и иностранных дел по поводу блокады Россией портов на Черном море во время своего визита.

ООН отказалась сообщить, обсуждали ли Гриффитс или Ребека Гринспан, другой официальный представитель ООН, ведущий переговоры, призывы России к ослаблению санкций. Официальных лиц США нет в комнате во время переговоров, но Государственный департамент и представитель ООН по отдельности подтвердили, что делегация ООН недавно проинформировала официальных лиц США об обсуждениях.

"Суть в том, что, помимо использования наземных маршрутов, нам необходимо восстановить и запустить порты, чтобы мы могли увеличить поставки продовольствия для наиболее нуждающихся", — сказал представитель Госдепартамента.

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Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что одним из препятствий для экспорта украинского урожая через порт Одессы является то, что Россия может воспользоваться этим коридором для нападения на город.