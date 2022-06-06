Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США не планируют отменять санкции против России в обмен на зерно - Politico

"Европейская правда"Понедельник, 6 июня 2022, 09:59

Соединенные Штаты не пойдут на сделку, в рамках которой с России будет снята часть санкций в обмен на снятие блокады з украинских портов для экспорта зерна.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Представитель ООН в комментарии изданию сказал, что недавние заявления Москвы о снятии блокады в обмен на санкции "осложняет хрупкие переговоры".

Один американский чиновник назвал предложение Москвы "дипломатией вымогательства" и заявил, что США не согласятся на сделку, которая снимет какое-либо экономическое давление на Кремль.

По словам второго представителя ООН, Мартин Гриффитс, один из официальных представителей ООН, возглавлявший переговоры в Москве на прошлой неделе, встретился с российскими представителями министерств обороны и иностранных дел по поводу блокады Россией портов на Черном море во время своего визита.

ООН отказалась сообщить, обсуждали ли Гриффитс или Ребека Гринспан, другой официальный представитель ООН, ведущий переговоры, призывы России к ослаблению санкций. Официальных лиц США нет в комнате во время переговоров, но Государственный департамент и представитель ООН по отдельности подтвердили, что делегация ООН недавно проинформировала официальных лиц США об обсуждениях.

"Суть в том, что, помимо использования наземных маршрутов, нам необходимо восстановить и запустить порты, чтобы мы могли увеличить поставки продовольствия для наиболее нуждающихся", — сказал представитель Госдепартамента.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что одним из препятствий для экспорта украинского урожая через порт Одессы является то, что Россия может воспользоваться этим коридором для нападения на город.

Темы: СШАсанкции
Главное сегодня

Зеленский: Аналитики пока не видят реальных рисков повторного вторжения из Беларуси

МИД России выдвинул Вашингтону ультиматум и пригрозил последствиями американским журналистам

фотоКиевлянин организовал схему незаконного пересечения границы для мужчин

Напоминает страшный "Контрстрайк": командир батальона рассказал о боях в Северодонецке

Группа Ермака-Макфола составила список претендентов на индивидуальные санкции в РФ

фотоРуководитель ГУР Буданов побывал в Северодонецке

Все новости...
США
Посол Эстонии: российские удары по Киеву были сигналом для США
NYT: У США есть только плохие варианты, как снизить цены на нефть
Экс-посол США считает, что украинцы вправе стрелять по артиллерии РФ на российской территории
Последние новости
17:17
Зеленский считает реальным визовый режим с Россией
17:01
Италия вызвала российского посла
17:00
Зеленский рассказал, какие гарантии приемлемы для Украины, чтобы разминировать порты
16:57
Силовики заявили о разоблачении еще одной схемы махинаций с "гуманитаркой для ВСУ"
16:55
Украинские защитники отбросили противника на Славянском направлении – Минобороны
16:41
Кто будет контролировать НАБУ: избран новый состав общественного Совета
16:40
Хроника военного дня. ОНЛАЙН
16:35
Зеленский: Аналитики пока не видят реальных рисков повторного вторжения из Беларуси
16:28
Кулеба призывает не верить Путину касательно "зернового коридора" в Одессу
16:20
Из-за войны химпромышленность потеряла почти 600 миллионов долларов прибыли
Все новости...