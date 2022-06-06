Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США не планируют отменять санкции против России в обмен на зерно - Politico

"Европейская правда"Понедельник, 6 июня 2022, 09:59

Соединенные Штаты не пойдут на сделку, в рамках которой с России будет снята часть санкций в обмен на снятие блокады з украинских портов для экспорта зерна.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Представитель ООН в комментарии изданию сказал, что недавние заявления Москвы о снятии блокады в обмен на санкции "осложняет хрупкие переговоры".

Реклама:

Один американский чиновник назвал предложение Москвы "дипломатией вымогательства" и заявил, что США не согласятся на сделку, которая снимет какое-либо экономическое давление на Кремль.

По словам второго представителя ООН, Мартин Гриффитс, один из официальных представителей ООН, возглавлявший переговоры в Москве на прошлой неделе, встретился с российскими представителями министерств обороны и иностранных дел по поводу блокады Россией портов на Черном море во время своего визита.

ООН отказалась сообщить, обсуждали ли Гриффитс или Ребека Гринспан, другой официальный представитель ООН, ведущий переговоры, призывы России к ослаблению санкций. Официальных лиц США нет в комнате во время переговоров, но Государственный департамент и представитель ООН по отдельности подтвердили, что делегация ООН недавно проинформировала официальных лиц США об обсуждениях.

ВИДЕО ДНЯ

"Суть в том, что, помимо использования наземных маршрутов, нам необходимо восстановить и запустить порты, чтобы мы могли увеличить поставки продовольствия для наиболее нуждающихся", — сказал представитель Госдепартамента.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что одним из препятствий для экспорта украинского урожая через порт Одессы является то, что Россия может воспользоваться этим коридором для нападения на город.

Темы: СШАсанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
США
Блинкен назвал условие, при котором возможны переговоры с Россией
Нынешнее заявление G20 "могло бы успокоить Москву" - Politico
Украина рассчитывает использовать F-16 на поле боя уже в феврале – WSJ
Последние новости
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
Все новости...
Реклама: