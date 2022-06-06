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Руководитель ГУР Буданов побывал в Северодонецке

Роман ПетренкоПонедельник, 6 июня 2022, 10:48
фото: гур

Генерал Кирилл Буданов проинспектировал работу подразделений Главного управления разведки в Северодонецке.

Источник: ГУР

Детали: Отмечается, что Буданов ознакомился с оперативной обстановкой на данном участке фронта и определил дальнейшие действия подразделений ГУР МО Украины.

ГУР также отмечает, что в настоящее время Северодонецк – это "горячее" направление российско-украинской войны, где наши защитники в тяжелых боях уничтожают врага.

На некоторых участках отмечается десятикратное преимущество противника в артиллерии. Несмотря на это, Вооруженные силы вытесняют оккупантов из города.

 

Напомним: 5 июня президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в Запорожской области, а затем также в Донецкой и Луганской областях.

Темы: разведкаСеверодонецквойна
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