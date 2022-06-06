Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Руководитель ГУР Буданов побывал в Северодонецке

Роман ПетренкоПонедельник, 6 июня 2022, 10:48
Руководитель ГУР Буданов побывал в Северодонецке
фото: гур

Генерал Кирилл Буданов проинспектировал работу подразделений Главного управления разведки в Северодонецке.

Источник: ГУР

Детали: Отмечается, что Буданов ознакомился с оперативной обстановкой на данном участке фронта и определил дальнейшие действия подразделений ГУР МО Украины.

Реклама:

ГУР также отмечает, что в настоящее время Северодонецк – это "горячее" направление российско-украинской войны, где наши защитники в тяжелых боях уничтожают врага.

На некоторых участках отмечается десятикратное преимущество противника в артиллерии. Несмотря на это, Вооруженные силы вытесняют оккупантов из города.

 

Напомним: 5 июня президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в Запорожской области, а затем также в Донецкой и Луганской областях.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: разведкаСеверодонецквойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
разведка
Буданов: Беларусь не готова применять ядерное оружие, но тренируется
Атака дронов на Псков: ГУР подтвердил уничтожение 4 самолетов Ил-76, еще 2 повреждены
В аримии РФ много дезертиров и "отказников" – разведка Британии
Последние новости
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
Все новости...
Реклама: