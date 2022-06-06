Руководитель ГУР Буданов побывал в Северодонецке
Понедельник, 6 июня 2022, 10:48
Генерал Кирилл Буданов проинспектировал работу подразделений Главного управления разведки в Северодонецке.
Источник: ГУР
Детали: Отмечается, что Буданов ознакомился с оперативной обстановкой на данном участке фронта и определил дальнейшие действия подразделений ГУР МО Украины.
ГУР также отмечает, что в настоящее время Северодонецк – это "горячее" направление российско-украинской войны, где наши защитники в тяжелых боях уничтожают врага.
На некоторых участках отмечается десятикратное преимущество противника в артиллерии. Несмотря на это, Вооруженные силы вытесняют оккупантов из города.
Напомним: 5 июня президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в Запорожской области, а затем также в Донецкой и Луганской областях.