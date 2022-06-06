Группа Ермака-Макфола составила список претендентов на индивидуальные санкции в РФ

Международная рабочая группа во главе с Андреем Ермаком и Майклом Макфолом относительно санкций против России представила Дорожную карту индивидуальных санкций.

Источник: Офис президента Украины

Детали: Документ определяет задачи таких санкций, принципы их применения, детально определяет все категории лиц, в отношении которых должны быть введены персональные санкции, а также предлагает стратегию усиления санкционного давления.

Задача индивидуальных санкций заключается в усилении давления на руководящие элиты режима Владимира Путина, что приведет к прекращению войны России против Украины.

Группа предлагает наложить санкции на те лица, в отношении которых это можно сделать быстрее и эффективнее. То есть предполагается выбирать категории лиц, против которых персональные санкции демократического мира станут болезненными, объясняют в ОП.

Предложены следующие категории подсанкционных лиц (в порядке приоритетности): олигархи, высшие чиновники, ключевой менеджмент компаний, включая иностранцев, российские пропагандисты, руководство политических партий, члены семей и доверенные лица всех этих людей.

Также предложено рассмотреть введение индивидуальных санкций в отношении всех российских спортсменов.

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В приложении к документу подробно разъясняется, кто относится к соответствующей категории.

Количество потенциальных кандидатов на попадание под санкции составляет не менее 12 тысяч физических и 3 тысяч юридических лиц. Немедленный приоритет предоставляется 100 самых богатых людей из списка Forbes.

По мнению группы Ермака-Макфола, особое внимание следует уделить тем олигархам, которые смогли избежать санкций в большинстве или во всех юрисдикциях.

Например, это Владимир Потанин, владелец "Норильского никеля" и других крупных активов, Андрей Бокарев, совладелец "Трансмашхолдинга" и других крупных активов, Искандер Махмудов, который является совладельцем компаний "Трансойл", "Трансмашхолдинг" и т.д.

Ключевыми санкционными механизмами должны стать: замораживание активов, запрет на въезд в страны санкционной коалиции, прекращение полномочий в западных компаниях.

Важно привлечение максимального количества стран в санкционную коалицию: если человек попал под санкции в одной юрисдикции, это должно произойти и во всех других юрисдикциях.

При этом отмечается роль украинского правительства в принятии любых решений по введению ограничений.

По мнению группы, любые попытки высших госслужащих, руководителей корпораций и членов правления, пропагандистов и членов партий передать имущество членам своих семей или доверенным лицам необходимо тщательно отслеживать и прекращать, а помощь в передаче или получении таких активов должна быть основанием для наложения санкций.

Эта Дорожная карта, как и предыдущие наработки группы Ермака-Макфола – План действий по усилению санкций и Дорожная карта энергетических санкций, – передана всем ключевым лицам, которые влияют на принятие соответствующих решений.