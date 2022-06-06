На Одесчине директор благотворительного фонда оказался мошенником: торговал "гуманитаркой"

В Одесской области задержан директор благотворительного фонда, который продавал гуманитарную помощь и использовал пожертвования в собственных целях.

Источник: Офис генерального прокурора

Детали: По данным следствия, руководитель Центра гуманитарной помощи, созданного на базе благотворительного фонда, подыскивал поставщиков из стран ЕС, а также бесплатно получал от небезразличных граждан Украины продукты питания, одежду, медикаменты и т.д.

Кроме того, в Центр поступали товары военного назначения: шлемы, бронежилеты, аптечки, тактические очки, рации, разгрузки, медицинские турникеты.

Собранную гуманитарную помощь мужчина продавал. Он был задержан при получении почти полумиллиона гривень за продажу медицинских товаров, военной амуниции и военных приборов.

Задержанному сообщено о подозрении в продаже товаров гуманитарной помощи и незаконном использовании благотворительных пожертвований с целью получения прибыли во время военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).

Напомним: Во время войны в Украине действуют разного рода мошенники, которые часто стремятся нажиться на горе и страдании людей.

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В частности, в конце марта был задержан житель Киевщины, организовавший мошенническую схему, благодаря которой обманывал людей, которые бежали от войны и искали временное жилье. Схема довольно распространенная: размещал объявления о сдаче в аренду жилья, получал предоплату и исчезал.